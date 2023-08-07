Мбаппе продолжит тренироваться отдельно от «ПСЖ», сообщают СМИ

По информации источника, в понедельник Мбаппе будет тренироваться с группой «нежелательных» игроков. Отмечается, что главный тренер команды Луис Энрике будет подчиняться решениям, принятым клубом. Попадание форварда в заявку команды на матч первого тура чемпионата Франции с «Лорьяном», который пройдет 12 августа, считается маловероятным.

Такая ситуация может сохраниться до закрытия летнего трансферного окна — 1 сентября. Если клубу не получится продать Мбаппе, «ПСЖ» придется допустить его к тренировкам, в противном случае он может расторгнуть контракт в одностороннем порядке.

Как сообщает L'Équipe, мадридский «Реал» сделает предложение «ПСЖ» по трансферу Мбаппе, когда футболист объявит о своем желании уйти из французской команды.

Соглашение футболиста с французской командой рассчитано до конца сезона-2023/24. Ранее Мбаппе отказался использовать опцию продления контракта с «ПСЖ» до 2025 года. СМИ сообщали, что он может перейти в «Реал», однако «ПСЖ» не устраивает ситуация, при которой Мбаппе уйдет летом 2024 года в качестве свободного агента. Клуб принимает меры, чтобы продать француза или продлить с ним контракт.