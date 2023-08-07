СМИ: футболист Неймар намерен покинуть ПСЖ нынешним летом
По информации L'Equipe, игрок чувствует давление после весенних протестов фанатов ПСЖ перед его домом.
По информации L'Equipe, игрок чувствует давление после весенних протестов фанатов ПСЖ перед его домом.
ТАСС, 7 августа. Бразильский нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Неймар сообщил руководству футбольного клуба, что не желает продолжать карьеру в команде. Об этом сообщило издание L'Equipe.
По информации источника, Неймар намеревается покинуть команду в летнее трансферное окно. Сообщается, что игрок чувствует давление после весенних протестов фанатов ПСЖ перед его домом. Бразилец считает, что клуб принимает недостаточные меры по защите своих игроков.
Контракт Неймара с ПСЖ рассчитан до 30 июня 2025 года. Он пропустил вторую половину сезона-2022/23 из-за травмы лодыжки. Последний официальный матч за ПСЖ Неймар провел в феврале.
Неймару 31 год, в 2017 году он перешел в ПСЖ из испанской «Барселоны» за рекордные для мирового футбола €222 млн. В составе французской команды форвард провел 173 матча, в которых отметился 118 забитыми мячами и 77 голевыми передачами. Вместе с ПСЖ футболист стал пятикратным чемпионом Франции и четырехкратным победителем суперкубка страны, трижды победил в Кубке Франции и дважды — в Кубке французской лиги.
По ходу карьеры Неймар выступал за бразильский «Сантос» и «Барселону», вместе с которой выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Также форвард в составе клуба трижды победил в Кубке Испании, дважды — в чемпионате, один раз — в суперкубке страны. За сборную Бразилии Неймар принял участие в 124 матчах, забив 77 мячей и сделав 56 передач. Игрок является лучшим бомбардиром национальной команды вместе с Пеле.