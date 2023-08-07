«Бавария» победила «Монако» в товарищеском матче

Встреча в Мюнхене завершилась со счетом 4:2 в пользу клуба Бундеслиги, в составе которого голами отметились Конрад Лаймер (32-я минута), Джамал Мусиала (42), Серж Гнабри (45+2, с пенальти) и Лерой Сане (68).