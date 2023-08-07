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20:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Бавария» победила «Монако» в товарищеском матче

«Монако» с Головиным в составе проиграл «Баварии» в товарищеском матче.

Бавария
МонакоЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Источник: AFP 2023

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Футболисты «Монако» проиграли мюнхенской «Баварии» в товарищеском матче в рамках предсезонного сбора.

Встреча в Мюнхене завершилась со счетом 4:2 в пользу клуба Бундеслиги, в составе которого голами отметились Конрад Лаймер (32-я минута), Джамал Мусиала (42), Серж Гнабри (45+2, с пенальти) и Лерой Сане (68).

У «Монако» отличились Такуми Минамино (29) и Виссам Бен Йеддер (63, с пенальти).

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин начал матч в стартовом составе, провел на поле 82 минуты, но результативными действиями не отметился.

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