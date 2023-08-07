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21:43 (мск), источник: Чемпионат.com

«ПСЖ» объявил о переходе Гонсалу Рамуша из «Бенфики»

Португальский нападающий Гонсалу Рамуш перешёл в «ПСЖ» из «Бенфики» на правах аренды.

ПСЖ
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Источник: Социальные сети "ПСЖ"

Об этом сообщает пресс-служба французского клуба.

«ПСЖ» взял форварда в аренду на один сезон (до лета 2024 года), после чего выкупит нападающего сборной Португалии за € 65 млн. Ещё € 15 млн будут предусмотрены в качестве бонусов.

22-летний воспитанник «Бенфики» сыграл 105 матчей за основную команду лиссабонского клуба. На счету Гонсалу 41 гол и шесть результативных передач. В составе «Бенфики» Рамуш стал чемпионом Португалии в сезоне-2022/2023.

Нападающий представлял сборную Португалии на чемпионате мира в Катаре, где принял участие в четырёх матчах и забил три гола. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 50 млн.

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