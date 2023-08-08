Легенда «Манчестер Юнайтед» вернулся в клуб спустя 18 лет

В начале опубликованного на сайте «МЮ» ролика 51-летний Кин говорит фразу: «Так ты дьявол, не так ли?» В конце видеозаписи экс-футболист качает головой, смотря на сэндвичи с креветками. Шутка отсылает к словам Кина после победы в матче Лиги чемпионов над киевским «Динамо» в ноябре 2000 года. Тогда ирландец раскритиковал болельщиков команды, сказав: «Они выпивают, возможно, едят сэндвичи с креветками, не понимая, что происходит на поле». В презентации также участвовали футболисты Маркус Рэшфорд и Лисандро Мартинес.

Кин вернулся к работе с «МЮ» спустя 18 лет. Он выступал за «Юнайтед» с 1993 по 2005 год. В последний год пребывания в Манчестере у Кина ухудшились отношения с главным тренером клуба Алексом Фергюсоном. Также он критиковал своих партнеров по команде. После ухода из «МЮ» Кин только участвовал в благотворительных матчах и никак не контактировал с руководством команды.