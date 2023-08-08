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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
19:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Английская премьер-лига расследует сделки «Челси» при Абрамовиче, пишут СМИ

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Английская премьер-лига (АПЛ) проводит расследование в отношение лондонского футбольного клуба «Челси» по поводу выплат офшорным компаниям, которые были совершены, когда командой владел российский бизнесмен Роман Абрамович, сообщает The Times.

ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

По информации издания, расследование включает в себя проверку выплат миллионов фунтов стерлингов офшорным компаниям. Оно было начато после того, как новые владельцы «Челси» самостоятельно сообщили Футбольной ассоциации Англии (FA), АПЛ и Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о ряде финансовых операций с 2012 по 2019 год, которые были выявлены в процессе поглощения. Помимо платежей офшорным компаниям, под подозрением находится как минимум один перевод в пользу семьи игрока.

Ранее лондонский футбольный клуб договорился с УЕФА о мировом соглашении, в результате которого выплатит штраф в размере 10 миллионов евро за нарушения правил финансового fair play. Несмотря на смену владельца, «Челси» может столкнуться с санкциями со стороны АПЛ вплоть до лишения очков.

Абрамович был владельцем «Челси» с лета 2003 года. В начале марта 2022 года российский бизнесмен объявил о том, что выставил клуб на продажу в связи с санкциями из-за событий на Украине. Сделка по передаче «Челси» консорциуму во главе с американским предпринимателем Тоддом Боэли официально завершилась в конце мая.

При Абрамовиче лондонский клуб пять раз стал чемпионом Англии, пять раз выиграл Кубок Англии и трижды завоевал Кубок английской лиги, также по два раза побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

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