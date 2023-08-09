«ПСЖ» не удержал троих. Вслед за Лионелем Месси и Килианом Мбаппе клуб может покинуть Неймар

О том, что Неймар проинформировал руководство ПСЖ о намерении покинуть клуб до закрытия трансферного окна, первым сообщило французское издание L"Equipe. Позже эту информацию подтвердили другие медиаресурсы, хотя отец и агент игрока Неймар да Силва Сантос-старший назвал ее не соответствующей действительности.

L"Equipe предполагает, что к такому решению знаменитого бразильского форварда, чей контракт с парижанами истекает в 2025 году, подтолкнул в первую очередь майский инцидент. Тогда к дому футболиста пришла большая группа болельщиков ПСЖ. Они выражали недовольство игрой 31-летнего нападающего в минувшем сезоне в очень резкой форме, требуя от него «убраться» из команды. ESPN предполагает, что важнейшим фактором является все-таки позиция Луиса Энрике, назначенного летом главным тренером ПСЖ вместо Кристофа Гальтье. Испанский специалист, похоже, инициировал радикальную кадровую перестройку клуба, который, оставаясь флагманом французского футбола, несмотря на колоссальные инвестиции, никак не может добиться успеха в Лиге чемпионов и вообще существенного игрового прогресса. В рамках этой перестройки клуб за последние два месяца пополнил без малого десяток игроков общей стоимостью более €150 млн, как известных — вроде Люка Эрнандеса, Гонсалу Рамуша, Милана Шкриньяра, Марко Асенсио, — так и не очень. В ближайшее время к ним должен присоединиться Усман Дембеле из «Барселоны». ESPN настаивает на том, что Луис Энрике уже дал понять Неймару, что тот не слишком вписывается в его концепцию, предусматривающую омоложение состава, и не сможет рассчитывать на прежний статус неприкасаемой суперзвезды.

История с бразильцем делает обстановку в ПСЖ еще более турбулентной. Она и так была непростой по ряду причин. Это и масштабные изменения, затеянные Энрике и менеджментом клуба, и уход из него Лионеля Месси: легендарный аргентинец отправился в американский «Интер Майами». Но главная среди них — запутанная история с Килианом Мбаппе, который в отсутствие Месси должен был превратиться в безусловного лидера ПСЖ. Мбаппе давно проинформировал руководителей клуба о том, что не собирается продлевать заканчивающийся в следующем году контракт, четко продемонстрировав, что хочет покинуть надоевший проект. Однако ПСЖ никак не удается продать французского форварда, чтобы не позволить ему превратиться следующим летом в свободного агента, которого кто угодно может взять бесплатно. При этом уже несколько недель ситуация похожа на патовую. Мбаппе явно не желает продолжать карьеру в ПСЖ. ПСЖ, оставив его без японского коммерческого турне и в принципе фактически изолировав от команды, не может найти подходящий вариант для трансфера.

Что касается Неймара, то L"Equipe не сомневается, что тот настроен на возвращение в «Барселону». В каталонском клубе бразилец, попавший в него десять лет назад, провел, видимо, лучший отрезок в карьере, трансформировавший его в исключительно востребованного игрока. «Барселона» этой востребованностью воспользовалась по полной программе. В 2017 году она продала Неймара в ПСЖ за €222 млн. Эта сделка до сих пор остается рекордной по стоимости в футболе.

ESPN, однако, называет «обратный» трансфер Неймара в «Барселону», несмотря на то что той потребуется заполнять дыру в передней линии, вызванную грядущим отъездом Усмана Дембеле, «маловероятным». Во-первых, из-за не являющихся секретом финансовых трудностей клуба, который, безуспешно пытаясь уложиться в нормы финансового fair play, до сих пор не может включить в заявку на сезон своих новичков, в том числе пришедшего из «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана. Сейчас в ней всего 13 футболистов. Еще одно дорогое приобретение только ухудшит положение каталонцев. Во-вторых, если верить источникам ESPN, против появления Неймара, чуть сдавшего по сравнению с периодом расцвета, возражает тренер «Барселоны» Хави: его трансферные приоритеты — это не очередной вингер, пусть и бывший партнер, а центральный хавбек или крайний защитник.

Правда, одной этой командой список претендентов на бразильца явно не ограничивается. Например, RMC Sport и The Guardian рассказали о том, что форвардом интересуется «Челси». А Sky Sports, по версии которого в борьбу за игрока могут также включиться клубы из Саудовской Аравии и США, уверяет, что ПСЖ готов рассмотреть любые предложения о его покупке, но в определенном ценовом диапазоне. Это, однако, довольно скромный диапазон в сравнении с ценой, которую парижанам шесть лет назад пришлось заплатить за Неймара. Теперь ПСЖ готов расстаться с ним за £50−80 млн (€58−93 млн).