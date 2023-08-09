Текущие события
Футбол. Кубок России
16:15
Оренбург
Сочи
Футбол. Кубок России
18:30
ЦСКА
Факел
Футбол. Кубок России
18:30
Крылья Советов
Зенит
Футбол. Еврокубки
20:00
АЕК Л
Маккаби Тель-Авив
Футбол. Кубок России
20:45
Динамо
Краснодар
Футбол. Еврокубки
21:00
Гент
Погонь
Футбол. Еврокубки
8.08
Олимпия Л
Галатасарай
03
Футбол. Еврокубки
8.08
Брага
Бачка-Топола
30
Футбол. Еврокубки
8.08
Клаксвик
Мольде
21
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
28.05
Арсенал
Вулверхэмптон
50
28.05
Астон Вилла
Брайтон
21
28.05
Брентфорд
Манчестер Сити
10
28.05
Челси
Ньюкасл Юнайтед
11
28.05
Кристал Пэлас
Ноттингем Форест
11
28.05
Эвертон
Борнмут
10
28.05
Лидс
Тоттенхэм Хотспур
14
28.05
Лестер
Вест Хэм Юнайтед
21
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
10:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Клуб Английской премьер-лиги уволил тренера за три дня до начала сезона

«Вулверхэмптон» уволил тренера Лопетеги за несколько дней до старта АПЛ.

ВулверхэмптонЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Английский футбольный клуб «Вулверхэмптон» объявил на сайте об уходе Хулена Лопетеги с поста главного тренера команды.

Контракт был расторгнут по соглашению сторон. Отмечается, что стороны не смогли договориться по некоторым вопросам. Также команду покинул штаб Лопетеги.

«В течение последних недель велись переговоры, которые проходили в обстановке глубокого уважения, что позволило клубу получить время и пространство для начала работы по поиску преемника, а Хулену и его помощникам — продолжить запланированную подготовку, чтобы обеспечить наилучшее состояние игрового состава к началу сезона Английской премьер-лиги», — говорится в заявлении.

Лопетеги возглавил «Вулверхэмптон» 5 ноября 2022 года, когда команда занимала 19-е место в турнирной таблице АПЛ. Клуб завершил турнир на 13-й строчке. Новый сезон чемпионата Англии стартует 11 августа.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Винят не только Тутберидзе: кто разрушил фигуристку с лебединой пластикой
'Была в тяжелом состоянии, а тренеры думали, что халтурю'
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь