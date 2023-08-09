Клуб Английской премьер-лиги уволил тренера за три дня до начала сезона

Контракт был расторгнут по соглашению сторон. Отмечается, что стороны не смогли договориться по некоторым вопросам. Также команду покинул штаб Лопетеги.

«В течение последних недель велись переговоры, которые проходили в обстановке глубокого уважения, что позволило клубу получить время и пространство для начала работы по поиску преемника, а Хулену и его помощникам — продолжить запланированную подготовку, чтобы обеспечить наилучшее состояние игрового состава к началу сезона Английской премьер-лиги», — говорится в заявлении.