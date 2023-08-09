Клуб Английской премьер-лиги уволил тренера за три дня до начала сезона
«Вулверхэмптон» уволил тренера Лопетеги за несколько дней до старта АПЛ.
«Вулверхэмптон» уволил тренера Лопетеги за несколько дней до старта АПЛ.
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Английский футбольный клуб «Вулверхэмптон» объявил на сайте об уходе Хулена Лопетеги с поста главного тренера команды.
Контракт был расторгнут по соглашению сторон. Отмечается, что стороны не смогли договориться по некоторым вопросам. Также команду покинул штаб Лопетеги.
«В течение последних недель велись переговоры, которые проходили в обстановке глубокого уважения, что позволило клубу получить время и пространство для начала работы по поиску преемника, а Хулену и его помощникам — продолжить запланированную подготовку, чтобы обеспечить наилучшее состояние игрового состава к началу сезона Английской премьер-лиги», — говорится в заявлении.
Лопетеги возглавил «Вулверхэмптон» 5 ноября 2022 года, когда команда занимала 19-е место в турнирной таблице АПЛ. Клуб завершил турнир на 13-й строчке. Новый сезон чемпионата Англии стартует 11 августа.