Вице-президент «Интера»: Лукаку нас предал. Мы ожидали от него совершенно другого поведения
Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти раскритиковал поведение бывшего нападающего команды Ромелу Лукаку.
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Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти раскритиковал поведение бывшего нападающего команды Ромелу Лукаку.
«Лукаку предал нас. Мы очень разочарованы. Мы ожидали от Ромелу совершенно другого поведения, как профессионала, так и человека», — цитирует Дзанетти инсайдер Фабрицио Романо.
Лукаку во время трансферного окна мечтал покинуть «Челси» и перейти в «Интер», где провел в аренде предыдущий сезон. Но, спустя некоторое время, начал вести переговоры с «Ювентусом», что не понравилось нерадзурри и они вышли из переговоров.