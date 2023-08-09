Вице-президент «Интера»: Лукаку нас предал. Мы ожидали от него совершенно другого поведения

«Лукаку предал нас. Мы очень разочарованы. Мы ожидали от Ромелу совершенно другого поведения, как профессионала, так и человека», — цитирует Дзанетти инсайдер Фабрицио Романо.

Лукаку во время трансферного окна мечтал покинуть «Челси» и перейти в «Интер», где провел в аренде предыдущий сезон. Но, спустя некоторое время, начал вести переговоры с «Ювентусом», что не понравилось нерадзурри и они вышли из переговоров.