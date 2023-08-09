Текущие события
Футбол. Кубок России
16:15
Оренбург
Сочи
Футбол. Кубок России
18:30
ЦСКА
Факел
Футбол. Кубок России
18:30
Крылья Советов
Зенит
Футбол. Еврокубки
20:00
АЕК Л
Маккаби Тель-Авив
Футбол. Кубок России
20:45
Динамо
Краснодар
Футбол. Еврокубки
21:00
Гент
Погонь
Футбол. Еврокубки
8.08
Олимпия Л
Галатасарай
03
Футбол. Еврокубки
8.08
Брага
Бачка-Топола
30
Футбол. Еврокубки
8.08
Клаксвик
Мольде
21
Футбол. Еврокубки
8.08
ПСВ
Штурм
41
Все события
Футбол. Италия. Серия А. Последние результаты
4.06
Милан
Верона
31
4.06
Рома
Специя
21
4.06
Аталанта
Монца
52
4.06
Лечче
Болонья
23
4.06
Удинезе
Ювентус
01
4.06
Наполи
Сампдория
20
3.06
Кремонезе
Салернитана
20
3.06
Эмполи
Лацио
02
Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
10:51 (мск), источник: Sport24

Вице-президент «Интера»: Лукаку нас предал. Мы ожидали от него совершенно другого поведения

Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти раскритиковал поведение бывшего нападающего команды Ромелу Лукаку.

ИнтерЧемпионат Италии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

«Лукаку предал нас. Мы очень разочарованы. Мы ожидали от Ромелу совершенно другого поведения, как профессионала, так и человека», — цитирует Дзанетти инсайдер Фабрицио Романо.

Лукаку во время трансферного окна мечтал покинуть «Челси» и перейти в «Интер», где провел в аренде предыдущий сезон. Но, спустя некоторое время, начал вести переговоры с «Ювентусом», что не понравилось нерадзурри и они вышли из переговоров.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Это я свою попу показываю». 5-кратная чемпионка мира Дарина Валитова выложила новое фото
«Наслаждайтесь». В трусиках и короткой маечке: российская гимнастка-депутат выложила игривое видео под модный тренд
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь