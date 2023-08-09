Капитан сборной Казахстана близок к переходу в турецкий клуб
Капитан сборной Казахстана по футболу и шымкентского «Ордабасы» Асхат Тагыберген близок к переходу в турецкий клуб, сообщают Vesti.kz.
Капитан сборной Казахстана по футболу и шымкентского «Ордабасы» Асхат Тагыберген близок к переходу в турецкий клуб, сообщают Vesti.kz.
По информации Ozgurkocaeli, главный тренер «Коджаэлиспора» Эртугрул Саглам одобрил этот трансфер. Клубу осталось договориться с Тагыбергеном.
«32-летний полузащитник может играть на позициях “шестерки” и “восьмерки”. Эртугрул Саглам одобрил кандидатуру опытного полузащитника, контракт с которым истекает 31 декабря.
Тагыберген, который подходит под квоту +1, которые являются гражданами Тюркских республик по иностранной квоте, также готов приехать в Турцию и “Коджаэлиспор”. Договоренность с игроком, которым интересуется руководство “Коджаэлиспор”, пока не достигнута», — пишет источник.
Тагыберген является воспитанником кызылординского футбола. За свою карьеру выступал за такие клубы, как «Кайсар», «Тобол», «Астана» и «Актобе». В сборную Казахстана футболист привлекается с 2014 года.