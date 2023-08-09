Текущие события
Футбол. Кубок России
16:15
Оренбург
Сочи
Футбол. Кубок России
18:30
ЦСКА
Факел
Футбол. Кубок России
18:30
Крылья Советов
Зенит
Футбол. Еврокубки
20:00
АЕК Л
Маккаби Тель-Авив
Футбол. Кубок России
20:45
Динамо
Краснодар
Футбол. Еврокубки
21:00
Гент
Погонь
Все события
Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Последние результаты
6.08
Актобе
Кайрат
42
6.08
Тобол Кс
Кайсар
02
5.08
Жетысу
Кызыл-Жар
11
5.08
Каспий
Аксу
31
5.08
Шахтер Кг
Атырау
22
30.07
Атырау
Жетысу
01
30.07
Каспий
Актобе
22
29.07
Аксу
Шахтер Кг
21
Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
10:59 (мск), источник: Vesti.kz

Капитан сборной Казахстана близок к переходу в турецкий клуб

Капитан сборной Казахстана по футболу и шымкентского «Ордабасы» Асхат Тагыберген близок к переходу в турецкий клуб, сообщают Vesti.kz.

ОрдабасыЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

По информации Ozgurkocaeli, главный тренер «Коджаэлиспора» Эртугрул Саглам одобрил этот трансфер. Клубу осталось договориться с Тагыбергеном.

«32-летний полузащитник может играть на позициях “шестерки” и “восьмерки”. Эртугрул Саглам одобрил кандидатуру опытного полузащитника, контракт с которым истекает 31 декабря.
Тагыберген, который подходит под квоту +1, которые являются гражданами Тюркских республик по иностранной квоте, также готов приехать в Турцию и “Коджаэлиспор”. Договоренность с игроком, которым интересуется руководство “Коджаэлиспор”, пока не достигнута», — пишет источник.

Тагыберген является воспитанником кызылординского футбола. За свою карьеру выступал за такие клубы, как «Кайсар», «Тобол», «Астана» и «Актобе». В сборную Казахстана футболист привлекается с 2014 года.

О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь