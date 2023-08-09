Капитан сборной Казахстана близок к переходу в турецкий клуб

«32-летний полузащитник может играть на позициях “шестерки” и “восьмерки”. Эртугрул Саглам одобрил кандидатуру опытного полузащитника, контракт с которым истекает 31 декабря.

Тагыберген, который подходит под квоту +1, которые являются гражданами Тюркских республик по иностранной квоте, также готов приехать в Турцию и “Коджаэлиспор”. Договоренность с игроком, которым интересуется руководство “Коджаэлиспор”, пока не достигнута», — пишет источник.