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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
11:08 (мск), источник: Ведомости.Спорт

«Аталанта» безуспешно ищет покупателя на Миранчука. Готовы пойти даже на двукратное снижение цены

Российский полузащитник Алексей Миранчук остается без игровой практики в преддверии нового сезона итальянской Серии А, который стартует 19 августа. Миранчук принадлежит «Аталанте», с которой связан контрактом до 30 июня 2024 г.

АталантаЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Вместе с тем в клубе из Бергамо не видят 27-летнего футболиста игроком основной обоймы. На сезон 2022/23 «Аталанта» отдавала Миранчука в аренду «Торино», а летом в ходе тренировочных сборов россиянина не взяли в Берлин на товарищеский матч с местным «Унионом». О перспективах Миранчука — в материале «Ведомости. Спорта».

Позиция «Аталанты»

По данным Metaratings, клуб из Бергамо на данный момент рассматривает два варианта — продажа футболиста с целью немедленного заработка либо продление контракта и расставание на правах аренды с пунктом об обязательном выкупе.

Заработать на трансфере Миранчука «Аталанта» готова в два раза меньше, чем потратила на его приобретение. Трансфер Алексея из московского «Локомотива» в сентябре 2020 г. обошелся бергамаскам в 14,5 млн евро. Transfermarkt оценивает актуальную стоимость футболиста в 12 млн евро — он четвертый в рейтинге самых дорогих российских игроков по версии портала. В «Аталанте» согласны уступить российского легионера еще дешевле, за сумму от 7 до 9 млн евро, но пока не нашли покупателя даже за эту цену.

Кто готов купить Миранчука

«Болонья»: 9-е место в Серии А (по итогам сезона 2022/23). О возможном переходе Миранчука в «Болонью» сообщал в июле сайт Tutto Atalanta со ссылкой на телеканал Sky Sports. Источник отмечал, что Миранчук точно покинет «Аталанту» нынешним летом, но «Болонье» для начала переговоров необходимо расстаться с несколькими игроками. Этим летом клуб, по данным Transfermarkt, потратил на новичков 18,5 млн евро, а заработал на трансферах только 3 млн.

«Торино»: 10-е место в Серии А. Туринский клуб в прошлом сезоне обеспечил Миранчука игровой практикой. Россиянин провел 29 матчей, за которые забил четыре мяча и отдал пять голевых передач. В числе его результативных действий — победный гол в ворота «Милана» (2:1), на тот момент действующего чемпиона страны. Набрать больше матчей Миранчуку помешала травма, из-за которой он пропустил полтора месяца в начале сезона (половину августа и весь сентябрь).

В летнее трансферное окно «Торино» уже потратил на новичков более 40 млн евро (продали игроков всего лишь на 3,65 млн). Помимо прочего, клуб выкупил за 12,8 млн евро у «Вест Хэма» хорватского полузащитника Николу Влашича, который в 2018—2021 гг. выступал в России за ЦСКА. Торг по аренде Миранчука с опцией выкупа продолжается. Для ее активации возможны такие варианты, как сохранение места в Серии A или выход в еврокубки — для этого необходимо занять как минимум восьмое место. Миранчук, по сведениям инсайдера Орацио Аччомандо, даже провел в Турине часть отпуска, надеясь, что клубы смогут договориться, но пока вопрос остается открытым.

«Салернитана»: 15-е место в Серии А. Об интересе к Миранчуку со стороны клуба из портового города сообщал «Матч ТВ». По данным источника, речь шла о намерении осуществить переход на правах аренды, клубы уже контактировали друг с другом. «Салернитана» в летнее трансферное окно только тратила деньги: клуб ушел в минус на 17,5 млн евро.

«Верона»: 17-е место в Серии А. В отличие от других претендентов на Миранчука, этот клуб, чудом спасшийся от вылета в стыковых матчах, серьезно заработал на трансферах: потратили 6,5 млн евро, а выручили 49,96 млн. «Вероне», по данным Metaratings, Миранчука предлагают взять в аренду с обязательной опцией выкупа вне зависимости от итогового места в турнирной таблице.

Почему Алексей оказался не нужен своему клубу

Российский полузащитник ярко начинал в «Аталанте», но со временем получал все меньше практики. Его статистика в первом сезоне в Серии А (2020/21): 25 матчей, четыре гола и две голевых передачи, во втором (2021/22): 19 встреч, два точных удара и пять ассистов. Команда финишировала сначала на третьем месте, а затем — лишь на восьмом (не попав в еврокубки).

Технические навыки позволяли Алексею проявлять себя в «Аталанте»: по ходу сезона 2021/22 он совершал до 66% удачных обводок (то есть терял мяч лишь в одной из трех попыток дриблинга) и входил в десятку лучших игроков команды по созданию голевых шансов для партнеров. Но Миранчука явно подводила статистика единоборств — по этому показателю он проигрывал всем игрокам группы атаки «Аталанты». Кроме того, футболист не раз травмировался. С учетом этих факторов с 2020-го по 2022-й Алексей провел за «Аталанту» лишь два полных матча.

В «Торино» все минусы остались с Миранчуком: согласно данным продвинутой статистики, по ходу сезона 2022/23 он совершал только 3,7 возврата мяча за матч (худший показатель в команде), избегал силовой борьбы и почти не участвовал в отборах и перехватах. Вместе с тем он идеально вписывался в концепцию хорватского тренера Ивана Юрича. Наставник «Торино» предоставлял Миранчуку свободу творчества в атаке и избавлял его от черновой работы: «К Алексею я испытываю только любовь», — делился тренер.

Что говорят эксперты о футболисте

Первый тренер полузащитника Александр Воронков считает, что Миранчуку стоило бы выбрать клуб уровня «Торино»: «Конечно, я считаю, что он может попасть в команду топ-5 Серии А. Мне кажется, что ему лучше играть в командах-середняках, чтобы играть, забивать, радовать болельщиков и себя. По поводу топовых команд сказать не могу. Можно перейти в “Интер” и сидеть протирать штаны. “Торино” и подобные клубы — они как раз подходят Алексею», — заявил Воронков «Спорт-Экспрессу».

Юрий Семин, тренировавший Миранчука с 2016 по 2020 гг. в «Локомотиве», считает, что проявить себя ярче в Италии его бывшему подопечному помешали проблемы со здоровьем: «Карьера в Италии у Миранчука складывается неплохо. Наверное, где-то могло быть и получше, но тут уже ничего не сделаешь. Почему у Миранчука не получилось так же ярко заиграть в Серии А, как у Хвичи? Травмы не дают Миранчуку добиться такого же успеха», — отметил Семин в разговоре с «РБ Спорт».

Агент футболиста Вадим Шпинев, как и Воронков, утверждает, что Миранчуку больше подошел бы клуб из середины таблицы: «У футболиста с клубом [»Аталантой«] есть трудовые отношения, действующий договор. В любом случае, Алексей трудоустроенный, и в Италии он всегда будет востребованным. Может быть, не в “Интере” или не в команде чемпиона Италии, но будет востребован», — сказал Шпинев Metaratings.

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