Малком забил второй гол за «Аль-Хиляль» в своём втором матче за клуб

Экс-нападающий «Зенита» отличился в концовке первого тайма полуфинала Кубка арабских чемпионов с «Аль-Шабабом». Малком на 45+3-й минуте откликнулся во вратарской площадке на скидку ещё одного новичка саудовской команды — бывшего полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича, после чего переправил мяч в ворота. На данный момент команда бразильца ведёт в счёте — 2:0.