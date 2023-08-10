20-летний казахстанский футболист перешел в европейский клуб

Источник: КФФ

20-летний форвард пополнил команду в рамках аренды до декабря. Права на футболиста принадлежат молдавскому «Шерифу».

Анкудинов уже дебютировал за свою новую команду в матче 25-го тура чемпионата Литвы против «Кауно Жальгирис» (0:0). «Джюгас» выступает в высшей лиге Литвы, команда занимает девятую строчку из десяти.