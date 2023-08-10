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18:15 (мск), источник: Vesti.kz

20-летний казахстанский футболист перешел в европейский клуб

Казахстанский нападающий Данил Анкудинов перешел в литовскую команду «Джюгас», сообщают Vesti.kz.

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Источник: КФФ

20-летний форвард пополнил команду в рамках аренды до декабря. Права на футболиста принадлежат молдавскому «Шерифу».

Анкудинов уже дебютировал за свою новую команду в матче 25-го тура чемпионата Литвы против «Кауно Жальгирис» (0:0). «Джюгас» выступает в высшей лиге Литвы, команда занимает девятую строчку из десяти.

В прошлом сезоне Анкудинов арендовал армянский «Ван». В составе этой команды казахстанец провел 17 матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

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