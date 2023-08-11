В пятницу стартует чемпионат Франции, в котором сыграют россияне Головин и Кузяев

«Монако», за который выступает Головин, проведет гостевой матч против «Клермона», встреча пройдет 13 августа и начнется в 16:00 мск. Для 27-летнего российского полузащитника новый сезон чемпионата Франции станет шестым в карьере, футболист перешел в «Монако» из ЦСКА в июле 2018 года. Прошлый сезон для Головина получился самым результативным за время его пребывания в «Монако»: футболист забил 8 мячей и отдал 8 результативных передач в 45 матчах во всех турнирах. 27 февраля Головин продлил контракт с «Монако», новое соглашение действует до 2026 года.

Футбол Франция 2023/2024 Тур 1, 13.08.2023, 16:00 Клермон Фут - Монако -

Всего Головин провел за «Монако» 176 матчей, в которых забил 25 мячей и отдал 33 результативные передачи. По итогам прошлого сезона «Монако» занял шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции, поэтому команда не сыграет в еврокубках.

В межсезонье «Монако» сменил главного тренера, место бельгийца Филиппа Клемана занял австриец Ади Хюттер. Команда провела восемь товарищеских матчей в рамках подготовки к новому сезону, Головин провел семь игр, в которых забил два мяча. Российский полузащитник забил два мяча в товарищеском матче против итальянской «Болоньи» (3:2). «Все понимают, что это товарищеская игра, но в любом случае отыграться с 0:2, сделать дубль и выиграть всегда приятно, — сказал ТАСС Головин. — Требования нового главного тренера? Конечно, у каждого специалиста есть свои идеи, какие-то нюансы. Но думаю, моя роль останется прежней, где-то ближе к атаке. Нужно созидать, искать моменты впереди. Если получается забивать, как в этом матче, или отдавать голевые передачи, это вообще здорово. Самое главное, помогать команде добиваться побед».

Футбол Франция 2023/2024 Тур 1, 13.08.2023, 16:00 Монпелье - Гавр -

Свой первый сезон во Франции проведет Кузяев. 12 июля футболист подписал контракт с «Гавром», соглашение рассчитано на два года. Последним клубом Кузяева был петербургский «Зенит», за который он выступал с лета 2017 года, его контракт истек 30 июня 2023 года. Вместе с «Зенитом» Кузяев стал пятикратным чемпионом России, дважды победил в суперкубке и один раз — в кубке страны. Ранее в чемпионате России Кузяев выступал за грозненский «Терек» (сейчас — «Ахмат»). Кузяев дебютировал за «Гавр» 21 июля, выйдя на поле в товарищеском матче против ПСЖ (0:2). 26 июля россиянин впервые вышел в стартовом составе «Гавра», проведя матч с «Лиллем» (2:3).

Всего в межсезонье Кузяев провел за «Гавр» четыре матча. Клуб внес полузащитника в заявку на чемпионат Франции, команда начнет сезон 13 августу гостевой встречей с «Монпелье» (начало — 16:00 мск). По итогам прошлого сезона «Гавр» выиграл турнир во втором по значимости дивизионе чемпионата Франции, благодаря чему вышел в высшую лигу. В предстоящем сезоне Кузяев и Головин проведут против друг друга как минимум два матча: 11 ноября «Гавр» дома сыграет с «Монако», 3 февраля игра пройдет на домашней арене монегасков. После сообщения о переходе Кузяева в «Гавр» Головин выразил надежду на то, что игрок сможет проявить себя в чемпионате Франции. «Конечно, всегда хорошо, когда российские футболисты получают предложения из сильнейших чемпионатов, можно только порадоваться этому», — сказал Головин.

ПСЖ с большими потенциальными потерями

Гранд французского футбола и действующий чемпион страны «Пари Сен-Жермен» подходит к новому сезону не совсем уверенным в своих силах. 3 июня команду покинул чемпион мира 2022 года, семикратный обладатель «Золотого мяча» аргентинец Лионель Месси, который перешел в американский «Интер Майами». Он выступал за ПСЖ с лета 2021 года и провел за команду 74 матча в различных турнирах, забив 32 мяча и отдав 35 результативных передач. За это время Месси дважды стал чемпионом Франции и один раз победил в суперкубке страны.

5 июля ПСЖ объявил, что новым главным тренером команды стал испанский специалист Луис Энрике, на этом посту сменивший Кристофа Гальтье. Однако все эти информационные поводы перебила история с чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции Килианом Мбаппе. Контракт 24-летнего футболиста с ПСЖ истекает 30 июня 2024 года, летом появилась информация, что он отказался продлевать соглашение, затем сам игрок заявил, что не обсуждал новое соглашение с клубом. 27 июня портал Foot Mercato («Фут меркато») сообщил, что руководство испанского «Реала» достигло договоренности с Мбаппе о переходе летом 2024 года по истечении контракта с ПСЖ. 5 июля президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи заявил, что клуб не намерен отпускать футболиста бесплатно в 2024 году.

Футбол Франция 2023/2024 Тур 1, 12.08.2023, 22:00 ПСЖ - Лорьян -

22 июля журналист Фабрицио Романо сообщил, что руководство ПСЖ выставило на трансфер Мбаппе. По информации СМИ, «Аль-Хиляль» предложил ПСЖ €300 млн, парижане согласились его продать, самому же игроку клуб из Саудовской Аравии предложил зарплату в €700 млн за один год. Однако этот переход не состоялся. Мбаппе провел товарищеский матч за ПСЖ против «Гавра» 21 июля (2:0), отметившись забитым мячом. После игры руководство парижского клуба решило не брать Мбаппе в азиатское турне, футболист пропустил товарищеские матчи против саудовского «Аль-Насра» (0:0), японской «Осаки» (2:3), итальянского «Интера» (1:2) и южнокорейского «Чонбука» (3:0). По информации издания Le Parisien («Ле паризьен»), Мбаппе заявил руководству ПСЖ, что собирается остаться в команде до конца срока контракта.

Мбаппе 24 года, он выступает за ПСЖ с 2018 года и в составе команды стал пятикратным чемпионом Франции и трехкратным обладателем кубка страны. Всего нападающий провел 260 матчей в составе парижан, отметившись 212 голами и 98 результативными передачами. Вместе со сборной Франции Мбаппе выиграл чемпионат мира 2018 года в России и завоевал серебряную медаль мирового первенства 2022 года в Катаре, на котором стал лучшим бомбардиром с 8 голами. В 2021 году в составе национальной команды форвард стал победителем Лиги наций.

Подогрела начало сезона для болельщиков ПСЖ и ситуация с бразильским нападающим Неймаром. 7 августа издание «Экип» сообщило, что футболист намерен покинуть команду в летнее трансферное окно, так как чувствует давление после весенних протестов фанатов ПСЖ перед его домом. Однако отец игрока опроверг эту информацию. Контракт Неймара с ПСЖ рассчитан до 30 июня 2025 года. Бразильцу 31 год, в 2017 году он перешел в ПСЖ из испанской «Барселоны» за рекордные для мирового футбола €222 млн. В составе французской команды форвард провел 173 матча, в которых отметился 118 забитыми мячами и 77 голевыми передачами. Вместе с ПСЖ футболист стал пятикратным чемпионом Франции и четырехкратным победителем суперкубка страны, трижды победил в Кубке Франции и дважды — в Кубке французской лиги. Первый матч в новом сезоне чемпионата Франции ПСЖ проведет 12 августа, на своем поле команда примет «Лорьян».