«Челси» — «Ливерпуль»: прогнозы и ставки

Встреча именитых неудачников

Оба клуба провалили предыдущий сезон, поэтому вдвойне интересно, кто из них раньше преодолеет кризис. Лондонцы и ливерпульцы значительно перетрясли состав и ищут, как вернуть утраченные позиции в верхней части таблицы чемпионата английской Премьер-лиги. Помимо изменений в составе, «Челси» еще и в очередной раз поменял главного тренера: в Англию вернулся Маурисио Почеттино, которого до сих пор тепло вспоминают болельщики «Тоттенхэма». Аргентинский специалист не принес «шпорам» желанных титулов, но по игре его команда была одной из самых привлекательных в лиге.

У «Челси» и «Ливерпуля» очень странная статистика очных встреч. Еще недавно от этих матчей все ждали невероятных сценариев с искрометными перестрелками — регулярно они получались сверхрезультативными. Но в последние пару лет как отрезало: четыре подряд официальных игры завершились с одинаковым счетом 0:0, полтора года команды не могут забить друг другу, а ничья была зафиксирована в шести последних очных встречах. Означает ли это, что можно смело ставить на ничью (коэффициент 3.75 на сайте и в приложении БК Olimpbet) или точный счет 0:0 (12.0)? Пожалуй, не стоит этого делать.

На что ставить

Любые серии рано или поздно заканчиваются. У «Ливерпуля» есть кадровые проблемы, особенно в группе защиты после отъезда Фабиньо в Саудовскую Аравию и ухода сразу нескольких опытных хавбеков, обеспечивавших игровой баланс, зато группа атаки, которую усилил Собослаи, выглядит здорово. Другой новичок Алексис Мак Аллистер напомнит болельщикам со стажем своего соотечественника Хавьера Маскерано, который раскрылся как раз в «Ливерпуле». Предсезонку «красные» прошли весело, забивая в каждом матче по три или четыре мяча. Мохамед Салах возвращает былые кондиции и мотивацию, так что Почеттино не позавидуешь: матч для дебюта, путь и на домашнем «Стэмфорд Бридж», достался тяжелый.

К тому же взял и травмировался дорогостоящий новичок Нкунку, хотя нельзя назвать нападение «Челси» без него обескровленным: в 5 контрольных матчах перед стартом АПЛ «синие» забили 13 мячей. На острие атаки у «Челси» теперь солирует Николас Джексон, и его манера игры неудобна для традиционно высокой обороны «Ливерпуля», которая по-прежнему слишком много позволяет соперникам. Поэтому самый очевидный прогноз на игру «обе забьют — да», но и коэффициент на него слишком низкий — 1.54, так что советуем выбрать другой подход к этой игре.

Можно не гадать на результат, а довериться бомбардирскому чутью главной звезды матча в атаке у обеих команд. Египтянин воспрял и хорошо выглядит этим летом. К тому же возможный гол Салаха в Лондоне станет рекордным 9-м по счету для него в первых турах АПЛ. Салах забивал голы в 1-м туре шесть сезонов подряд. Раз сейчас он в форме, почему не поверить в продолжение серии?

Альтернативный вариант ставки: несмотря на то, что «Ливерпуль» очень много пропускает, пока что у «Челси» проблем с игрой визуально больше. Почеттино потребуется время на налаживание связей. Крайне не вовремя выбыл Нкунку, вокруг которого уже начала строиться игра в атаке. Фактор домашнего поля вряд ли играет большую роль, потому что «Челси» психологически уже отвык от преимущества дома за предыдущий кошмарный год. «Ливерпуль» далек от идеала, но вполне может наконец-то увезти со «Стэмфорд Бридж» победу. Такой исход оценивается коэффициентом 2.42.

Игорь Борунов

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