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00:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кокорин забил за «Фиорентину» в товарищеском матче

«Фиорентина» разгромила «Сестри Леванте» в товарищеском матче — 7:1.

ФиорентинаЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Без источника

У победителей отличился российский нападающий Александр Кокорин, забивший на 46-й минуте. Также отметились Пьетро Комуццо, Абдельхамид Сабири, оформивший дубль, и Кристиан Куаме. Еще два мяча были забиты футболистами «Сестри Леванте» в собственные ворота.

Кокорин минувший сезон провел в аренде в «Арисе», после чего вернулся в расположение «Фиорентины».

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