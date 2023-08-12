«Валенсия» обыграла «Севилью» в матче первого тура Примеры

Встреча в Севилье закончилась со счетом 2:1. У гостей мячи забили Муктар Диакаби (60-я минута) и Хавьер Герра (89), у хозяев отличился Юссеф Эн-Несери (70). «Севилья» осталась в меньшинстве после удаления на 81-й минуте Лоика Баде.