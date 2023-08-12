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09:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Валенсия» обыграла «Севилью» в матче первого тура Примеры

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. «Валенсия» сыграла вничью с «Севильей» во встрече 1-го тура чемпионата Испании по футболу.

Валенсия
СевильяЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: AFP 2023

Встреча в Севилье закончилась со счетом 2:1. У гостей мячи забили Муктар Диакаби (60-я минута) и Хавьер Герра (89), у хозяев отличился Юссеф Эн-Несери (70). «Севилья» осталась в меньшинстве после удаления на 81-й минуте Лоика Баде.

В другом матче тура футболисты «Райо Вальекано» нанесли поражение «Альмерии» — 2:0.

Севилья
1:2
Первый тайм: 0:0
Валенсия
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