«ПСЖ» хочет запретить Килиану Мбаппе посещать домашний стадион команды

Как сообщает Le10sport со ссылкой на журналиста Жюльена Лоренса, руководство команды рассматривает возможность того, чтобы запретить футболисту появляться на домашнем стадионе «Парк де Пренс». Отмечается, что данный шаг позволит ещё сильнее подчеркнуть отстранённость игрока от парижского клуба.

Напомним, стало известно, что Мбаппе отказался от опции автоматического продления контракта с «ПСЖ» на сезон-2024/2025 и летом 2024 года может стать свободным агентом. По информации СМИ, нападающий хотел бы перейти в «Реал» уже в это летнее трансферное окно. Сам Мбаппе утверждает, что планирует провести следующий сезон в «ПСЖ».