«Одни — топят, другие — пилят». Евгений Савин высказался о положении «Актобе»

Савин посетил матч западно-казахстанского клуба и был поражен местным уровнем фанатского движения. Но кроме этого, он высказался на тему нынешнего руководства. «Мне сотни раз писали в директ: “Сава, ты много бываешь в Казахстане, залетай в Актюбинск и ты увидишь, как умеют болеть за любимый клуб”. Залетел, увидел, ах***. Однозначно, самый футбольный город страны, а 13 сектор — просто топ!



К сожалению даже при такой атмосфере и движе на стадионе у фанатов и руководства разные задачи. Одни — топят, другие — пилят. Классика», — заявил Савин.