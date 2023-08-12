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09:31 (мск), источник: Vesti.kz

«Одни — топят, другие — пилят». Евгений Савин высказался о положении «Актобе»

Бывший российский нападающий, а ныне владелец ФК «Красава» и блогер Евгений Савин прокомментировал свой приезд в Актобе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: соцсети

Савин посетил матч западно-казахстанского клуба и был поражен местным уровнем фанатского движения. Но кроме этого, он высказался на тему нынешнего руководства. «Мне сотни раз писали в директ: “Сава, ты много бываешь в Казахстане, залетай в Актюбинск и ты увидишь, как умеют болеть за любимый клуб”. Залетел, увидел, ах***. Однозначно, самый футбольный город страны, а 13 сектор — просто топ!

К сожалению даже при такой атмосфере и движе на стадионе у фанатов и руководства разные задачи. Одни — топят, другие — пилят. Классика», — заявил Савин.

Отметим, что болельщики «Актобе» уже не раз публично протестовали в отношении нынешнего руководителя клуба Сергея Куленко. Активные фанаты уходили с матча, а на днях опубликовали обращение в адрес Тимура Турлова, с просьбой выкупить «Актобе».

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