Казахстанский клуб попрощался с российским тренером
Главный тренер «Окжетпеса» Сергей Попков подал в отставку, сообщает корреспондент Vesti.kz.
ОкжетпесЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Главный тренер «Окжетпеса» Сергей Попков подал в отставку, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Футбольный клуб «Окжетпес» объявил об уходе Попкова, исполняющим обязанности главного тренера назначен Андрей Ферапонтов.
Под руководством Попкова кокшетауский клуб дважды становился чемпионом Первой Лиги.
В нынешнем сезоне «Окжетпес» занимает 11-е место в чемпионате Казахстана, набрав 14 очков после 17 матчей. Ранее сообщалось, что клуб испытывает финансовые трудности..