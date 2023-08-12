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09:53 (мск), источник: Sport24

Дембеле подписал контракт с «ПСЖ» до 2028 года

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле стал игроком «ПСЖ». Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

По данным источника, француз подписал контракт с парижанами до конца июня 2028 года.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 50 млн евро.

В прошлом сезоне Дембеле провел за каталонцев 35 матчей, забил 8 мячей и сделал 9 голевых передач.

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