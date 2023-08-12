Дембеле подписал контракт с «ПСЖ» до 2028 года
Вингер «Барселоны» Усман Дембеле стал игроком «ПСЖ». Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.
ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
Вингер «Барселоны» Усман Дембеле стал игроком «ПСЖ». Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.
По данным источника, француз подписал контракт с парижанами до конца июня 2028 года.
Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 50 млн евро.
В прошлом сезоне Дембеле провел за каталонцев 35 матчей, забил 8 мячей и сделал 9 голевых передач.