Лучший бомбардир в истории сборной Англии по футболу Кейн перешел в «Баварию»

ТАСС, 12 августа. Нападающий Гарри Кейн подписал контракт с германским футбольным клубом «Бавария». Об этом сообщает пресс-служба мюнхенского клуба.

Контракт с игроком рассчитан на четыре года.

«Я очень счастлив стать частью “Баварии”, это один из крупнейших клубов в мире, а я всегда говорил, что хочу соревноваться и проявлять себя на самом высоком уровне», — сказал Кейн.

Ранее футболист в своем аккаунте в X (ранее Twitter) выложил обращение к болельщикам английского «Тоттенхэма», в котором поблагодарил их и клуб за поддержку, а также заявил, что не прощается с лондонской командой.

Кейну 30 лет, он выступал за «Тоттенхэм» с 2011 года. С командой он один раз выходил в финал Лиги чемпионов, дважды — в финал Кубка английской лиги. Нападающий провел за клуб 435 матчей, в которых отметился 280 голами и 64 результативными передачами. Англичанин является рекордсменом по количеству голов в истории «Тоттенхэма». Трижды футболист становился лучшим бомбардиром чемпионата Англии, в прошедшем сезоне форвард забил 32 мяча и отдал 5 голевых передач в 49 матчах.