Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага близок к аренде в мадридский «Реал»

Ранее появлялась информация, что Аррисабалага достиг принципиального соглашения с немецкой «Баварией», которая ведёт переговоры с «Челси» об аренде с правом приоритетного выкупа прав на голкипера. Сообщалось, что подписать Аррисабалагу руководству «Баварии» предложил главный тренер мюнхенской команды Томас Тухель, знакомый с испанцем по работе в «Челси». Однако в ситуацию вмешался мадридский «Реал», который в срочном порядке ищет замену травмированному Тибо Куртуа.