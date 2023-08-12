Мбаппе и Неймар не вошли в заявку на матч первого тура чемпионата Франции

Ранее Мбаппе отказался использовать опцию продления контракта с «ПСЖ» до 2025 года. СМИ сообщали, что он перейдет в «Реал». В августе «ПСЖ» убрал постер с нападающим с фасада домашнего стадиона «Парк де Пренс», а также изъял футболки с именем Мбаппе из клубного магазина. Сам футболист заявил президенту «ПСЖ», что намерен остаться в команде в этом сезоне.