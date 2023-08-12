Текущие события
Футбол. Зарубежный
17:00
Борнмут
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Брайтон
Лутон Таун
Футбол. Зарубежный
17:00
Эвертон
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
17:00
Шеффилд Юнайтед
Кристал Пэлас
Футбол. Первая лига
17:00
Химки
Родина
Футбол. Первая лига
перерыв
Ленинградец
Шинник
00
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Локомотив
Крылья Советов
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Арсенал
Ноттингем Форест
21
Футбол. Премьер-лига
17:30
Оренбург
Краснодар
Футбол. Зарубежный
18:00
Реал Сосьедад
Жирона
Футбол. Зарубежный
18:00
Марсель
Реймс
Футбол. Первая лига
18:30
Кубань
Сокол
Футбол. Зарубежный
19:30
Ньюкасл Юнайтед
Астон Вилла
Футбол. Первая лига
19:30
Черноморец
Арсенал
Футбол. Премьер-лига
20:00
Ростов
Рубин
Футбол. Зарубежный
20:30
Лас-Пальмас
Мальорка
Футбол. Зарубежный
22:00
ПСЖ
Лорьян
Футбол. Зарубежный
22:30
Атлетик
Реал
Все события
Футбол. Франция. Лига 1. Последние результаты
11.08
Ницца
Лилль
11
3.06
Аяччо
Марсель
10
3.06
Осер
Ланс
13
3.06
Брест
Ренн
12
3.06
Лорьян
Страсбур
21
3.06
Монако
Тулуза
12
3.06
Нант
Анже
10
3.06
Ницца
Лион
31
Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
15:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Мбаппе и Неймар не вошли в заявку на матч первого тура чемпионата Франции

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Нападающие Мбаппе и Неймар не попали в заявку «Пари Сен-Жермен» на матч первого тура чемпионата Франции против «Лорьяна», сообщается на сайте футбольного клуба.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Также в заявку не вошел полузащитник Марко Верратти.

Ранее Мбаппе отказался использовать опцию продления контракта с «ПСЖ» до 2025 года. СМИ сообщали, что он перейдет в «Реал». В августе «ПСЖ» убрал постер с нападающим с фасада домашнего стадиона «Парк де Пренс», а также изъял футболки с именем Мбаппе из клубного магазина. Сам футболист заявил президенту «ПСЖ», что намерен остаться в команде в этом сезоне.

На этой неделе СМИ сообщили, что в клубе также не рассчитывают на Неймара и Верратти. Отмечалось, что бразилец согласовал контракт с испанской «Барселоной».

Матч «ПСЖ» — «Лорьян» пройдет в субботу.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Винят не только Тутберидзе: кто разрушил фигуристку с лебединой пластикой
'Была в тяжелом состоянии, а тренеры думали, что халтурю'
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь