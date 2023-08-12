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17:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Арсенал» обыграл «Ноттингем Форест» на старте АПЛ

«Арсенал» дома обыграл «Ноттингем Форест» в 1-м туре чемпионата Англии — 2:1.

Арсенал
Ноттингем ФорестЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Счет в игре на 26-й минуте открыл нападающий хозяев Эдвард Нкетиа, а на 32-й минуте вингер Букайо Сака удвоил преимущество команды.

У гостей единственный гол забил форвард Тайво Авонийи на 82-й минуте.

Во 2-м туре АПЛ «Арсенал» сыграет с «Кристал Пэлас» (21 августа), а «Ноттингем» — с «Шеффилд Юнайтед» (18 августа).

Арсенал
2:1
Первый тайм: 2:0
Ноттингем Форест
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