Дубль Роналду принес «Аль-Насру» волевую победу над «Аль-Хилялем» в финале Кубка арабских чемпионов

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239245&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Аль-Хиляль» открыл счет на 51-й минуте — после передачи Малкома забил Майкл. «Аль-Наср» ответил дублем Криштиану Роналду. Форвард забивал на 74-й и 98-й минутах.

На 115-й минуте встречи Роналду получил травму и покинул поле на электрокаре. Португалец завоевал первый трофей после перехода в «Аль-Наср».