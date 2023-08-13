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11:29 (мск), источник: Sport24

Ла Лига пожаловалась на «ПСЖ» в Еврокомиссию

Испанская Ла Лиги подала жалобу в Европейскую комиссию на «ПСЖ», считая, что финансирование, которое парижский клуб получает из Катара, искажает рынок и противоречит правилам Европейского союза об иностранных субсидиях.

ПСЖЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«В ответ на новое направления политики, вытекающее из реализации европейского регламента об иностранных субсидиях, искажающих внутренний рынок (“Регламент об иностранных субсидиях”), Ла Лига подала жалобу в Европейскую комиссию относительно механизмов финансирования “ПСЖ”, которые серьезно искажают внутренний рынок Европейского союза (ЕС).

Это регламент, который применяется с 12 июля 2023 года, касается иностранных субсидий, предоставляемых государствами, не входящими в ЕС, компаниям, осуществляющим экономическую деятельность на внутреннем рынке. Речь о субсидиях, предоставляемых публичными компаниями, которые прямо или косвенно контролируются государством, включая те, что были предоставлены в течение пяти лет до введения регламента.

В результате Ла Лига подала жалобу, утверждая, что “ПСЖ” получал иностранные субсидии от государства Катар, что позволило ему улучшить свою конкурентоспособность, что привело к значительным искажениям на нескольких национальных рынках и рынках ЕС.

В частности, как указано в жалобе, “ПСЖ” получает ресурсы на нерыночных условиях, которые искажают несколько тесно связанных рынков, позволяя “ПСЖ” использовать иностранные субсидии для подписания контрактов с топ-игроками и тренерами, намного превышающих его потенциал в нормальной рыночной ситуации. Он также может получать спонсорский доход, который не соответствует рыночной стоимости. Это позволяет им повышать свои спортивные результаты, а также влияет на способность конкурирующих клубов подписывать игроков.

Эта улучшенная спортивная позиция позволяет “ПСЖ” повысить свою конкурентоспособность на рынках, связанных со спортивными соревнованиями (например, на рынках аудиовизуального маркетинга соревнований или на рынке спонсорства), тем самым искусственно увеличивая стоимость клуба на указанных рынках.

Поэтому Ла Лига надеется, что Европейская комиссия, благодаря этому новому инструменту регулирования, примет необходимые меры для устранения рыночных искажений, подобных описанным выше, которые наносят серьезный ущерб спортивной экосистеме», — сказано в заявлении.

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