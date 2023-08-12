Кокорин отличился за «Фиорентину» во втором товарищеском матче подряд
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Итальянская «Фиорентина» сыграла вничью с греческим клубом ОФИ в товарищеском матче.
Фиорентина
ОФИЧемпионат Италии: таблица и календарь
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Итальянская «Фиорентина» сыграла вничью с греческим клубом ОФИ в товарищеском матче.
Встреча, которая прошла в субботу во Флоренции, закончилась со счетом 1:1. Гол в составе хозяев на 35-й минуте забил Александр Кокорин.
В пятницу россиянин забил за «Фиорентину» в товарищеском матче с «Сестри Леванте» (7:1).
Прошлый сезон Кокорин провел в аренде в «Арисе» и был признан лучшим игроком чемпионата Кипра по версии ассоциации футболистов. В составе команды он провел 30 матчей, забил 13 мячей и отдал шесть голевых передач.
Кокорину 32 года, он перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года из московского «Спартака». У нападающего еще год контракта с итальянским клубом.