Кокорин отличился за «Фиорентину» во втором товарищеском матче подряд

Встреча, которая прошла в субботу во Флоренции, закончилась со счетом 1:1. Гол в составе хозяев на 35-й минуте забил Александр Кокорин.

В пятницу россиянин забил за «Фиорентину» в товарищеском матче с «Сестри Леванте» (7:1).

Прошлый сезон Кокорин провел в аренде в «Арисе» и был признан лучшим игроком чемпионата Кипра по версии ассоциации футболистов. В составе команды он провел 30 матчей, забил 13 мячей и отдал шесть голевых передач.