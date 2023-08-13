«Лейпциг» разгромил «Баварию» в Суперкубке Германии, Кейн дебютировал за мюнхенцев

Хет-трик в составе победителей оформил полузащитник Дани Ольмо, который забил на 3-й, 44-й и 68-й минутах.

Нападающий Харри Кейн дебютировал за «Баварию». Он вышел на поле на 63-й минуте, заменив форварда Матиса Теля.

«Лейпциг» впервые в своей истории выиграл Суперкубок Германии. «Бавария» с 2020 года не проигрывала в матчах за этот трофей. Всего у мюнхенцев 10 Суперкубков страны, что является рекордом.