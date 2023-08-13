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00:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Лейпциг» разгромил «Баварию» в Суперкубке Германии, Кейн дебютировал за мюнхенцев

«Лейпциг» с разгромным счетов обыграл «Баварию» в Суперкубке Германии — 3:0.

Бавария
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Источник: Reuters

Хет-трик в составе победителей оформил полузащитник Дани Ольмо, который забил на 3-й, 44-й и 68-й минутах.

Нападающий Харри Кейн дебютировал за «Баварию». Он вышел на поле на 63-й минуте, заменив форварда Матиса Теля.

«Лейпциг» впервые в своей истории выиграл Суперкубок Германии. «Бавария» с 2020 года не проигрывала в матчах за этот трофей. Всего у мюнхенцев 10 Суперкубков страны, что является рекордом.

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