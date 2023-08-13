«ПСЖ» без Мбаппе и Неймара сыграл вничью в первом туре Лиги 1
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Футболисты «Пари Сен-Жермен» и «Лорьяна» сыграли в ничью в матче первого тура чемпионата Франции.
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Футболисты «Пари Сен-Жермен» и «Лорьяна» сыграли в ничью в матче первого тура чемпионата Франции.
Встреча в Париже завершилась со счетом 0:0.
Матч с «Лорьяном» стал дебютным за «ПСЖ» для Милана Шкриньяра, Мануэля Угарте, Марко Асенсио, Люки Эрнандеса, Гонсалу Рамуша и Ли Кан Ина.
В заявку «ПСЖ» на игру не попали нападающие Килиан Мбаппе и Неймар, а также полузащитник Марко Верратти. Ранее Мбаппе отказался использовать опцию продления контракта с «ПСЖ» до 2025 года. СМИ сообщали, что он перейдет в «Реал». В августе «ПСЖ» убрал постер с нападающим с фасада домашнего стадиона «Парк де Пренс», а также изъял футболки с именем Мбаппе из клубного магазина. Сам футболист заявил президенту «ПСЖ», что намерен остаться в команде на сезон.
В другом матче первого тура «Марсель» обыграл дома «Реймс» со счетом 2:1.