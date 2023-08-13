«Реал» победил «Атлетик» благодаря голам Родриго и Беллингема

Встреча, прошедшая на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао, завершилась со счетом 2:0 в пользу мадридского клуба.

На 28-й минуте Родриго счет открыл, а 36-й отличился Джуд Беллингем, забивший в первом же официальном матче за сливочных.