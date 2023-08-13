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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
00:46 (мск), источник: Sport24

«Реал» победил «Атлетик» благодаря голам Родриго и Беллингема

В матче 1-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24 «Реал» нанес поражение «Атлетику».

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Встреча, прошедшая на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао, завершилась со счетом 2:0 в пользу мадридского клуба.

На 28-й минуте Родриго счет открыл, а 36-й отличился Джуд Беллингем, забивший в первом же официальном матче за сливочных.

Следующий матч команда Карло Анчелотти проведет в гостях против «Альмерии» 19 августа.

Атлетик
0:2
Первый тайм: 0:2
Реал
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