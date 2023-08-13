СМИ: «Аль-Хиляль» сделал предложение ПСЖ по переходу Неймара

ТАСС, 13 августа. Бразильский нападающий французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар получил предложение от «Аль-Хиляля» из Саудовской Аравии. Об этом на своей странице в X (ранее Twitter) сообщил журналист Фабрицио Романо.

Неймару 31 год, в 2017 году он перешел в ПСЖ из «Барселоны» за рекордные для мирового футбола €222 млн. В составе французской команды форвард провел 173 матча, в которых отметился 118 забитыми мячами и 77 голевыми передачами. Вместе с ПСЖ футболист стал пятикратным чемпионом Франции и четырехкратным победителем суперкубка страны, трижды победил в Кубке Франции и дважды — в Кубке французской лиги.