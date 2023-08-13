Текущие события
Футбол. Первая лига
2-й тайм
СКА-Хабаровск
Акрон
10
Футбол. Зарубежный
14:00
Брест
Ланс
Футбол. Первая лига
14:00
Енисей
Нефтехимик
Футбол. Премьер-лига
15:00
Динамо
Балтика
Футбол. Зарубежный
16:00
Брентфорд
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
16:00
Клермон Фут
Монако
Футбол. Зарубежный
16:00
Монпелье
Гавр
Футбол. Зарубежный
16:00
Нант
Тулуза
Футбол. Первая лига
17:00
КАМАЗ
Тюмень
Футбол. Премьер-лига
17:30
Зенит
Факел
Футбол. Зарубежный
18:00
Сельта
Осасуна
Футбол. Первая лига
18:00
Волгарь
Динамо Мх
Футбол. Зарубежный
18:05
Ренн
Метц
Футбол. Зарубежный
18:30
Челси
Ливерпуль
Футбол. Премьер-лига
20:00
ЦСКА
Сочи
Футбол. Зарубежный
20:30
Вильярреал
Бетис
Футбол. Зарубежный
21:45
Страсбур
Лион
Футбол. Зарубежный
22:30
Хетафе
Барселона
Футбол. Зарубежный
12.08
Атлетик
Реал
02
Футбол. Зарубежный
12.08
ПСЖ
Лорьян
00
Все события
Футбол. Франция. Лига 1. Последние результаты
12.08
ПСЖ
Лорьян
00
12.08
Марсель
Реймс
21
11.08
Ницца
Лилль
11
3.06
Аяччо
Марсель
10
3.06
Осер
Ланс
13
3.06
Брест
Ренн
12
3.06
Лорьян
Страсбур
21
3.06
Монако
Тулуза
12
Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
10:42 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Аль-Хиляль» сделал предложение ПСЖ по переходу Неймара

Отмечается, что бразилец заинтересован в переходе.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

ТАСС, 13 августа. Бразильский нападающий французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар получил предложение от «Аль-Хиляля» из Саудовской Аравии. Об этом на своей странице в X (ранее Twitter) сообщил журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, «Аль-Хиляль» сделал «огромное предложение» французской команде. На данный момент ведутся переговоры. Отмечается, что бразилец заинтересован в переходе. За «Аль-Хиляль» выступает бывший нападающий «Зенита» Малколм.

Неймару 31 год, в 2017 году он перешел в ПСЖ из «Барселоны» за рекордные для мирового футбола €222 млн. В составе французской команды форвард провел 173 матча, в которых отметился 118 забитыми мячами и 77 голевыми передачами. Вместе с ПСЖ футболист стал пятикратным чемпионом Франции и четырехкратным победителем суперкубка страны, трижды победил в Кубке Франции и дважды — в Кубке французской лиги.

Читайте также
ПСЖ
0:0
Первый тайм: 0:0
Лорьян
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В МОК заявили, что Сотникова не сдавала положительную допинг-пробу на Играх в Сочи
Хоккеист из США рассказал, как приняли Овечкина в "Вашингтон"
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь