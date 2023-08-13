Килиан Мбаппе вернулся к тренировкам с основным составом «ПСЖ»

Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

«После очень конструктивных, позитивных переговоров между “ПСЖ” и Килианом Мбаппе перед матчем с “Лорьяном”, игрок был восстановлен в тренировочном составе первой команды этим утром», — приводит текст заявления «ПСЖ» Романо.

Ранее сообщалось, что 24-летний Мбаппе принял окончательное решение не уходить из «ПСЖ» до окончания своего контракта, срок которого рассчитан до лета 2024 года. Сообщалось, что клуб на протяжении всего сезона будет держать его вдали от основной команды, если не продаст этим летом.