Килиан Мбаппе вернулся к тренировкам с основным составом «ПСЖ»
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе вернулся к тренировкам с основным составом команды.
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе вернулся к тренировкам с основным составом команды.
Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
«После очень конструктивных, позитивных переговоров между “ПСЖ” и Килианом Мбаппе перед матчем с “Лорьяном”, игрок был восстановлен в тренировочном составе первой команды этим утром», — приводит текст заявления «ПСЖ» Романо.
Ранее сообщалось, что 24-летний Мбаппе принял окончательное решение не уходить из «ПСЖ» до окончания своего контракта, срок которого рассчитан до лета 2024 года. Сообщалось, что клуб на протяжении всего сезона будет держать его вдали от основной команды, если не продаст этим летом.
В прошлом сезоне Килиан Мбаппе провёл за «ПСЖ» 43 матчах во всех турнирах, в которых забил 41 гол и сделал 10 результативных передач.