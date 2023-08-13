У «Барсы» проблемы с регистрацией игроков на сезон. И как они собираются подписывать Канселу с Неймаром?

Несмотря на уход Жозепа Бартомеу еще в 2021 году, «Барселона» по-прежнему страдает от финансовых проблем. Клуб до сих пор уповает на рычаги и не может свободно регистрировать новичков. Лишь в последние двое суток каталонцы в спешном порядке успели зарегистрировать Илкая Гюндогана, Ориоля Ромеу, Абде Эззальзули и Сержи Роберто.

Вне заявки до сих пор остаются Маркос Алонсо и Иньиго Мартинес. Что это значит, успеет ли «Барса» поправить финансовые дела и скажется ли это по ходу сезона?

В чем же проблема и как ее будет решать «Барселона»?

Начнем с процедуры подачи заявки на сезон в ла лиге. В Испании жестко регулируются расходы клубов. Для всех устанавливается лимит в зависимости от общих доходов. Помимо трансферов сюда попадает выручка с билетов, спонсорские контракты, ТВ-доходы и так далее. Зато не учитываются клубные долги, а их у «Барсы» на 1,1 млрд евро. В общем, каталонцам нужно продавать.

Хави и Жорди Альба в конце прошлого сезона

И хотя весь футбольный мир в курсе проблем «Барселоны», топовые футболисты все равно стремятся туда. Все лето СМИ сватали Бернарду Силву в Каталонию, а Гюндоган после требла с «Манчестер Сити» уехал к Хави. Однако немецкий хавбек на всякий случай перестраховался: Илкай прописал пункт, по которому он может расторгнуть договор с клубом, если его не зарегистрируют до 13 августа (в этот день клуб играет первый матч сезона). А также он разом получит зарплату за год контракта — примерно 9 млн евро. К счастью для «Барсы», 12 августа полузащитника все же внесли в заявочный лист. Также ходят слухи о привлечении финансов из Саудовской Аравии и Катара — летом президент Жоан Лапорта посещал эти страны.

Есть возможность заработать и на игроках. Этим летом каталонцы уже расстались с Гризманном, Нико, Тринкау, плюс закончились контракты у Юмтити и Альбы. За последних двух «Барса» не выручила денег, зато разгрузила зарплатную ведомость.

За Дембеле «Барса» в итоге получила от «ПСЖ» порядка 35 миллионов евро, плюс еще 12,5 — от «Аль-Ахли» за Кессье. Суммарно за трансферы на выход клуб получил более 80 млн евро. Также ходят слухи о продаже Фати, Лангле и Деста. Но избавиться от них быстро не получится.

Усман Дембеле

И тут на помощь приходит он — всемирно известный рычаг. В пятницу клуб объявил еще об одном экономическом усилении, перепродав 29,5% акций Barca Vision немецкому инвестиционному фонду. Изначально акции принадлежали поровну Orpheus Media и Socios, но ходят слухи, что компании не могли вовремя выплачивать деньги «Барселоне».

Сумма сделки с инвесторами — 120 миллионов евро. Сообщается, что этих денег хватит на регистрацию оставшихся футболистов.

У клуба осталось совсем немного времени на исправление ситуации. В случае провала «Барсу» ждут трудности не только на поле, но и оглушительный финансовый треск. Вероятнее всего, зарегистрировать всех новичков каталонцы смогут в ближайшие недели. Но дело в том, что параллельно клуб ведет переговоры по потенциальным новичкам.

По слухам, скоро должна быть закрыта сделка по Жоау Канселу — правого защитника «Манчестер Сити» возьмут в платную аренду с опцией выкупа. Плюс в последние дни ходит много слухов о возвращении Неймара. Бразилец якобы готов пойти на существенное понижение зарплаты, а «ПСЖ» готовится отпустить того свободным агентом, но в любом случае звезде придется положить зарплату порядка 10−12 миллионов евро в год, и на это тоже нужно закладывать бюджет. Если «Барсе» удастся провернуть все эти сделки и вписаться в лимиты, это однозначно будет победой команды Лапорты.