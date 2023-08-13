Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Динамо
Балтика
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Брест
Ланс
12
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Енисей
Нефтехимик
10
Футбол. Зарубежный
16:00
Брентфорд
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
16:00
Клермон Фут
Монако
Футбол. Зарубежный
16:00
Монпелье
Гавр
Футбол. Зарубежный
16:00
Нант
Тулуза
Футбол. Первая лига
17:00
КАМАЗ
Тюмень
Футбол. Премьер-лига
17:30
Зенит
Факел
Футбол. Зарубежный
18:00
Сельта
Осасуна
Футбол. Первая лига
18:00
Волгарь
Динамо Мх
Футбол. Зарубежный
18:05
Ренн
Метц
Футбол. Зарубежный
18:30
Челси
Ливерпуль
Футбол. Премьер-лига
20:00
ЦСКА
Сочи
Футбол. Первая лига
10:00
СКА-Хабаровск
Акрон
10
Футбол. Зарубежный
20:30
Вильярреал
Бетис
Футбол. Зарубежный
21:45
Страсбур
Лион
Футбол. Зарубежный
22:30
Хетафе
Барселона
Все события
Футбол. Италия. Серия А. Последние результаты
4.06
Милан
Верона
31
4.06
Рома
Специя
21
4.06
Аталанта
Монца
52
4.06
Лечче
Болонья
23
4.06
Удинезе
Ювентус
01
4.06
Наполи
Сампдория
20
3.06
Кремонезе
Салернитана
20
3.06
Эмполи
Лацио
02
Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
14:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Голы Чуквуэзе и Окафора помогли «Милану» обыграть «Новару»

«Милан» в товарищеском матче обыграл «Новару» — 4:2.

Милан
НовараЧемпионат Италии: таблица и календарь
Наверх
Источник: ФК "Милан"

За «россонери» отличились новички, приобретенные в летнее трансферное окно — по голу забили Самуэль Чуквуэзе и Ноа Окафор. Кроме того, забитые мячи на свой счет записали Давиде Калабрия и Лоренцо Коломбо.

За «Новару» забили Лука Принелли и Никколо Корти.

21 августа «Милан» в гостях встретится с «Болоньей» в первом туре серии А.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Зенит» буксует на старте сезона. У команды Семака есть ряд проблем, которыми могут воспользоваться конкуренты
Сеанс магии Месси. В безумном матче Лео вытащил «Интер Майами» из пропасти
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь