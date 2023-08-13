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16:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Захарян вместо чемпиона мира: россиянин уехал в Европу, но там будет сложно

Сага с отъездом Арсена Захаряна в Европу завершена. Главный молодой талант России подался в Испанию, где примерит футболку местного клуба «Реал Сосьедад». Но заиграть там будет непросто, ведь Арсену предстоит заменить самого Давида Силву, чемпиона мира и двукратного чемпиона Европы в составе сборной Испании.

Реал СосьедадЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Почти год прошел с тех пор, как к Захаряну появился предметный интерес со стороны европейских клубов. Началось все с «Челси». Потом были «Галатасарай», «Фейеноорд», «Аякс», «Лацио», «Страсбург»… Но самым реальным вариантом неожиданно стала Испания — всего за неделю «Реал Сосьедад» договорился и с «Динамо», и с самим футболистом.

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Баскский клуб не хватает с неба звезд, но постепенно развивается и поднимается все выше. Недавно он выиграл Кубок Испании, а в прошлом сезоне команда заняла четвертое место и пробилась в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА. Для успешного выступления в главном еврокубке баскам нужно усиление, но пока клуб не очень активен на рынке. Дыры в составе закрываются за счет свободных агентов и аренд, но самую главную потерю таким образом восполнить вряд ли получится. Ведь «Реал Сосьедад» лишился Давида Силвы.

Испанец, выигрывавший Английскую премьер-лигу (АПЛ) с «Манчестер Сити» еще до Хосепа Гвардиолы, несколько лет назад вернулся на родину доигрывать. Он внес серьезный вклад в последние успехи баскского клуба, но постепенно сдал. Силвы не хватало на полные матчи, он все чаще стал выбывать из строя из-за травм, и этим летом решил завершить карьеру.

Для «Сосьедада» это серьезная проблема.

В прошлом сезоне главный тренер команды Иманоль Альгуасиль обычно использовал расстановку 4−4−2 с «ромбом» в центре поля. Давид Силва был верхним наконечником этого «ромба», действуя под парой нападающих. Прославленный ветеран был важной фигурой в атаке команды, регулярно создавая моменты для партнеров.

Теперь у басков в составе нет Давида Силвы, зато есть Арсен Захарян. И вероятно россиянину будет отведена та же роль, что и титулованному ветерану. Арсену предстоит занять место великого игрока — серьезнейший вызов для молодого футболиста.

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Силва, серьезно сдавший в плане физики в последние годы, не утратил ни филигранной техники, ни умения быстро думать на поле. Даже на фоне выступления более молодых партнеров, среди которых есть и игроки сборной Испании, он выделялся качеством работы с мячом и грамотностью в принятии решений. Захарян обладает потенциалом, чтобы выйти на схожий с Давидом Силвой уровень, но сразу же показывать такое же качество игры ему вряд ли удастся. В том числе потому что он попадет в очень сложный чемпионат.

Сам Арсен говорил, что хотел бы перейти в команду из Ла Лиги, потому что ему нравится техничный испанский футбол. Однако такое впечатление формируется после просмотра матчей «Реала» и «Барселоны». Встречи середняков мало кто смотрит, а там футбол несколько иной. Игроки в Испании действительно очень техничны и быстро думают на поле, но это парадоксальным образом делает игру более закрытой. Тренеры очень хорошо готовят команды к действиям без мяча, чтобы не дать сопернику обострять игру за счет игры в пас. В итоге все команды прекрасно контролируют пространство, а игра очень плотная и интенсивная, с большим количеством вязкой борьбы и фолов.

В таком силовом футболе проявить себя Захаряну будет достаточно сложно: в России игра гораздо медленнее, у него всегда есть время на принятие решения. В Испании никто не позволит ему думать и делать лишнее касание. Ему понадобится время, чтобы освоиться в новой обстановке и привыкнуть к темпу игры. А времени у него не так много: чемпионат Испании уже начался.

Впрочем, тренирующий «Реал Сосьедад» уже пятый год Альгуасиль продемонстрировал свое умение раскрывать молодых игроков. Он наверняка найдет правильную роль и для россиянина, сможет поспособствовать его прогрессу. Все остальное в руках (и ногах) Захаряна. Его мечта об игре в Европе уже сбылась. Но не стоит на этом останавливаться, ведь Арсен способен стать лучшим игроком России.

Нашим Давидом Силвой.

Григорий Ефимов

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