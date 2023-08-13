Президент «ПСЖ»: Мбаппе предан клубу. Килиан вернулся
Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи сегодня утром сообщил парижской команде, что нападающий Килиан Мбаппе снова доступен для тренировок и матчей.
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Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи сегодня утром сообщил парижской команде, что нападающий Килиан Мбаппе снова доступен для тренировок и матчей.
13 августа парижский клуб объявил, что Мбаппе вернулся к тренировкам с основной командой после отстранения, вызванного нежеланием игрока активировать опцию продления контракта с парижским клубом до лета 2025 года.
Аль-Хелаифи в воскресенье приехал на тренировочную базу «ПCЖ» и выступил с речью перед всей командой.
«Килиан вернулся. Он предан клубу», — приводит слова Аль-Хелаифи L'Équipe.
Таким образом, ожидается, что 24-летний форвард не покинет «ПСЖ» этим летом и, как ожидается, будет в заявке парижан на матч 2-го тура Лиги 1 с «Тулузой», который состоится 19 августа.