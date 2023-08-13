Президент «ПСЖ»: Мбаппе предан клубу. Килиан вернулся

13 августа парижский клуб объявил, что Мбаппе вернулся к тренировкам с основной командой после отстранения, вызванного нежеланием игрока активировать опцию продления контракта с парижским клубом до лета 2025 года.

Аль-Хелаифи в воскресенье приехал на тренировочную базу «ПCЖ» и выступил с речью перед всей командой.

«Килиан вернулся. Он предан клубу», — приводит слова Аль-Хелаифи L'Équipe.