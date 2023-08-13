«Реал» сообщил, что Милитао диагностирован разрыв крестообразной связки колена
Центральный защитник «Реала» Эдер Милитао выбыл на продолжительное время из-за серьезной травмы.
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Центральный защитник «Реала» Эдер Милитао выбыл на продолжительное время из-за серьезной травмы.
Накануне бразилец в матче 1-го тура Ла Лиги против «Атлетика» (2:0) повредил колено и покинул поле с помощью медицинского персонала, хромая и не в силах сдержать слезы.
Как сообщает пресс-служба мадридского клуба, у 25-летнего Милитао диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена. В ближайшие дни футболисту предстоит операция.
На восстановление футболисту потребуется не менее 6 месяцев.
Ранее «Реал» из-за такой же травмы лишился на долгий срок основного вратаря Тибо Куртуа.