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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
18:37 (мск), источник: Sport24

«Реал» сообщил, что Милитао диагностирован разрыв крестообразной связки колена

Центральный защитник «Реала» Эдер Милитао выбыл на продолжительное время из-за серьезной травмы.

РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: AFP 2023

Накануне бразилец в матче 1-го тура Ла Лиги против «Атлетика» (2:0) повредил колено и покинул поле с помощью медицинского персонала, хромая и не в силах сдержать слезы.

Как сообщает пресс-служба мадридского клуба, у 25-летнего Милитао диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена. В ближайшие дни футболисту предстоит операция.

На восстановление футболисту потребуется не менее 6 месяцев.

Ранее «Реал» из-за такой же травмы лишился на долгий срок основного вратаря Тибо Куртуа.

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