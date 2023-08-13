Судьи в Англии добавили 11 минут к первому тайму! Такого будет еще много и вот почему

Многие помнят, что на ЧМ-2022 в Катаре судьи добавляли много времени к первому и второму тайму. Не одну и четыре минуты, как это было раньше, а в несколько раз больше. Теперь похожая ситуация происходит в Англии.

В матче за Суперкубок «Арсенал» — «Сити» ко второму тайму было добавлено восемь минут, а забили лондонцы и вовсе на 90+11-й минуте. Тогда в социальных сетях появились шутки, что игра длилась бы, пока «Арсенал» не сравнял счёт.

В 1-м туре АПЛ в пятницу и субботу добавляли минимум пять минут ко второму тайму. А вот в первом компенсировали как одну, так и десять.

«Бёрнли» — «Манчестер Сити» — 0:3

Первый тайм — 5 минут, второй тайм — 6 минут.

«Арсенал» — «Ноттингем Форест» — 2:1

Первый тайм — 3 минуты, второй тайм — 7 минут.

«Брайтон» — «Лутон» — 4:1

Первый тайм — 1 минута, второй тайм — 7 минут.

«Шеффилд» — «Кристал Пэлас» — 0:1

Первый тайм — 1 минута, второй тайм — 5 минут.

«Борнмут» — «Вест Хэм» — 1:1

Первый тайм — 1 минута, второй тайм — 6 минут.

«Эвертон» — «Фулхэм» — 0:1

Первый тайм — 1 минута, второй тайм — 6 минут.

«Ньюкасл» — «Астон Вилла» — 5:1

Первый тайм — 10 минут, второй тайм — 5 минут.

В воскресенье в первом же матче удалось превзойти все предыдущие игры тура. Во встрече «Брентфорда» и «Тоттенхэма» было добавлено сразу 11 минут к первому тайму.

Нужно учитывать, что за первые 45 минут команды забили три гола, судья дважды ходил смотреть VAR, а Ромеро пришлось заменить. Хотя 11 минут кажется много, даже учитывая все обстоятельства. Хотя во втором тайме, который обошёлся без голов, добавили лишь четыре минуты.

На самом деле ещё перед стартом сезона было официально объявлено, что добавлять станут больше минут. Об этом рассказал в интервью ESPN Ховард Уэбб, который руководит судьями АПЛ:

— Игровое время в нашем виде спорта значительно сократилось. В прошлом сезоне оно составляло 48 минут во Второй лиге, 50 минут — в Первой лиге, 52 минуты — в Чемпионшипе, 54 минуты — в АПЛ. Мы просим судей указывать точное количество времени, которое ушло с момента гола до возобновления игры. Когда происходят замены, так же смотреть, сколько на это тратят, а не автоматически добавлять по 30 секунд. Возмущения? Я думаю, всё немного успокоится со временем. Игроки поймут, что если они будут тратить время впустую, то их поймают, — объяснил Уэбб.