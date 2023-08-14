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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
01:01 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе» обошел «Астану» и вышел на второе место в КПЛ

«Актобе» и «Аксу» сыграли вничью в матче 19 тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Чемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча КПЛ прошла в Павлодаре и завершилась со счетом 1:1.

Франк Ньянгбо вывел гостей вперед на 36 минуте.

А Динмухамед Караман сравнял на 57 минуте.

«Актобе» сравнялся с «Астаной» по набранным очкам, но обошел ее в турнирной таблице по дополнительным показателям. Теперь подопечные Андрея Карповича идут на втором месте и отстают от лидирующего «Ордабасы» на шесть очков.

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