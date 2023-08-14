«Актобе» обошел «Астану» и вышел на второе место в КПЛ
Чемпионат Казахстана: таблица и календарь
«Актобе» и «Аксу» сыграли вничью в матче 19 тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Актобе» и «Аксу» сыграли вничью в матче 19 тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча КПЛ прошла в Павлодаре и завершилась со счетом 1:1.
Франк Ньянгбо вывел гостей вперед на 36 минуте.
А Динмухамед Караман сравнял на 57 минуте.
«Актобе» сравнялся с «Астаной» по набранным очкам, но обошел ее в турнирной таблице по дополнительным показателям. Теперь подопечные Андрея Карповича идут на втором месте и отстают от лидирующего «Ордабасы» на шесть очков.