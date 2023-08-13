«Челси» и «Ливерпуль» сыграли вничью в первом туре чемпионата Англии по футболу

ТАСС, 13 августа. «Челси» дома со счетом 1:1 сыграл вничью с «Ливерпулем» в матче первого тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

В составе «Челси» гол забил Аксель Дисаси (37-я минута). У «Ливерпуля» отличился Луис Диас (18). В первом тайме арбитр при помощи видеоассистента рефери (VAR) отменил гол нападающего «Ливерпуля» Мохаммеда Салаха на 29-й минуте и защитника «Челси» Бена Чилуэлла на 39-й минуте.

«Челси» провел первую официальную игру под руководством аргентинца Маурисио Почеттино, о назначении которого на пост главного тренера лондонской команды было объявлено 29 мая. Он сменил Фрэнка Лэмпарда, который исполнял обязанности главного тренера после отставки Грэма Поттера 6 апреля.

В следующем туре «Челси» в гостях сыграет с «Вест Хэмом» 20 августа. «Ливерпуль» 19 августа примет «Борнмут».