«Барселона» сыграла вничью с «Хетафе» в матче Примеры с тремя красными карточками
«Барселона» и «Хетафе» не смогли выявить победителя в матче первого тура чемпионата Испании по футболу.
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ХетафеЧемпионат Испании: таблица и календарь
«Барселона» и «Хетафе» не смогли выявить победителя в матче первого тура чемпионата Испании по футболу.
Игра на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» завершилась со счётом 0:0.
В составе каталонской команде удалили Рафинью (42-я минута) и главного тренера команды Хави (70-я). У «Хетафе» красную карточку получил Хайме Мата (57-я).
«Барселона» во втором туре 20 августа примет на своём поле «Кадис». «Хетафе» в это же день сыграет в гостях с «Жироной».