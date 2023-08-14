«Барселона» сыграла вничью с «Хетафе» в матче Примеры с тремя красными карточками

В составе каталонской команде удалили Рафинью (42-я минута) и главного тренера команды Хави (70-я). У «Хетафе» красную карточку получил Хайме Мата (57-я).

«Барселона» во втором туре 20 августа примет на своём поле «Кадис». «Хетафе» в это же день сыграет в гостях с «Жироной».