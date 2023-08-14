«Просто сядь и заткнись». Рой Кин — о реакции Салаха на замену в матче с «Челси»

«Я думаю, это нормально, если игрок чувствует себя таким образом, но не продолжайте делать это на скамейке запасных, когда тебя видят за пределами поля с поднятыми руками. Просто сядь и заткнись. Ты должен принять это. Ты можешь расстраиваться, хорошо, но не затягивай. Я видел гораздо больше игроков, которые лучше Салаха, которых меняли, и с ними всё было в порядке», — приводит слова Кина Mirror.