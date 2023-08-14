Текущие события
Футбол. Зарубежный
13.08
Хетафе
Барселона
00
Футбол. Зарубежный
13.08
Страсбур
Лион
21
Футбол. Зарубежный
13.08
Вильярреал
Бетис
12
Футбол. Премьер-лига
13.08
ЦСКА
Сочи
31
Футбол. Зарубежный
13.08
Челси
Ливерпуль
11
Футбол. Первая лига
17:00
Алания
Торпедо
Футбол. Зарубежный
13.08
Ренн
Метц
51
Футбол. Зарубежный
13.08
Сельта
Осасуна
02
Футбол. Первая лига
13.08
Волгарь
Динамо Мх
01
Футбол. Премьер-лига
13.08
Зенит
Факел
20
Футбол. Первая лига
13.08
КАМАЗ
Тюмень
21
Футбол. Зарубежный
13.08
Брентфорд
Тоттенхэм Хотспур
22
Футбол. Зарубежный
13.08
Клермон Фут
Монако
24
Футбол. Зарубежный
13.08
Монпелье
Гавр
22
Футбол. Зарубежный
13.08
Нант
Тулуза
12
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
13.08
Челси
Ливерпуль
11
13.08
Брентфорд
Тоттенхэм Хотспур
22
12.08
Ньюкасл Юнайтед
Астон Вилла
51
12.08
Борнмут
Вест Хэм Юнайтед
11
12.08
Брайтон
Лутон Таун
41
12.08
Эвертон
Фулхэм
01
12.08
Шеффилд Юнайтед
Кристал Пэлас
01
12.08
Арсенал
Ноттингем Форест
21
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
05:33 (мск), источник: Чемпионат.com

«Просто сядь и заткнись». Рой Кин — о реакции Салаха на замену в матче с «Челси»

Легендарный футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался о недовольстве нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха после замены в матче первого тура чемпионата Англии с «Челси».

Чемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2023

«Я думаю, это нормально, если игрок чувствует себя таким образом, но не продолжайте делать это на скамейке запасных, когда тебя видят за пределами поля с поднятыми руками. Просто сядь и заткнись. Ты должен принять это. Ты можешь расстраиваться, хорошо, но не затягивай. Я видел гораздо больше игроков, которые лучше Салаха, которых меняли, и с ними всё было в порядке», — приводит слова Кина Mirror.

Матч между «Ливерпулем» и «Челси» завершился вничью (1:1). Салах был заменён на 77-й минуте. Вместо него на поле появился хавбек Харви Эллиотт. После замены египтянин выразил недовольство, сорвав с руки повязку.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Украина требует пожизненной дисквалификации саблистки Смирновой
«Ведёт себя как быдло». Дзюбу раскритиковали за общение с журналистами
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь