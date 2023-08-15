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01:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гол Варана принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Вулверхэмптоном» в 1-м туре АПЛ

«Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Вулверхэмптон» в матче 1-го тура чемпионата Англии — 1:0.

Манчестер Юнайтед
ВулверхэмптонЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Единственный гол на 76-й минуте забил Рафаэль Варан.

В следующем туре АПЛ команда Эрика тен Хага встретится на выезде с «Тоттенхэмом» 19 августа. «Волки» в этот же день примут «Брайтон».

Манчестер Юнайтед
1:0
Первый тайм: 0:0
Вулверхэмптон
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