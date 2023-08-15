Гол Варана принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Вулверхэмптоном» в 1-м туре АПЛ
«Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Вулверхэмптон» в матче 1-го тура чемпионата Англии — 1:0.
Манчестер Юнайтед
ВулверхэмптонЧемпионат Англии: таблица и календарь
«Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Вулверхэмптон» в матче 1-го тура чемпионата Англии — 1:0.
Единственный гол на 76-й минуте забил Рафаэль Варан.
В следующем туре АПЛ команда Эрика тен Хага встретится на выезде с «Тоттенхэмом» 19 августа. «Волки» в этот же день примут «Брайтон».