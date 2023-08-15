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14:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Осьминог за 133 миллионов евро. Кто такой Кайседо, который станет самым дорогим футболистом в истории АПЛ

В 16 лет перенес разрыв «крестов», хотел быть похожим на Канте.

Челси
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Источник: AP 2023

Это лето подарило не одну трансферную мыльную оперу. Какие-то уже завершились, как, например, сага с переходом Харри Кейна в «Баварию» — клуб из Мюнхена дожал-таки «Тоттенхэм», а капитан сборной Англии успел дебютировать в Германии в матче за Суперкубок страны с «Лейпцигом». Какие-то, как история с Килианом Мбаппе, будут, похоже, длиться до конца августа, а там — кто знает, пойдут на очередной сезон. На этом фоне ситуация с Мойсесом Кайседо немного теряется, но сюжет там поистине лихой.

21-летний полузащитник «Брайтона» — давняя цель английских топ-клубов. В январе эквадорца очень хотел «Арсенал», предлагал 70 миллионов фунтов, но получил отказ. Летом основным претендентом стал «Челси» — синие отправляли в офис «чаек» несколько офферов, но безрезультатно. При этом с самим Кайседо у лондонцев получилось договориться еще в конце мая. В какой-то момент в игру вступил «Ливерпуль», ищущий замену для уехавших в Саудовскую Аравию Джордана Хендерсона и Фабиньо, да и в целом затеявший этим летом назревшую перестройку полузащиты. И в какой-то момент показалось, что именно красные выиграют гонку — по информации The Athletic и Дэвида Орнштейна, «Брайтон» принял их предложение в размере 115 миллионов фунтов (133 миллионов евро). И это делало бы Кайседо самым дорогим игроком в истории АПЛ.

Но тут уже заупрямился сам эквадорец: по информации Фабрицио Романо, он сообщил «Ливерпулю», что уже дал слово «Челси», с которым договорился о личном контракте, и намерен сдержать обещание. В итоге, судя по всему, игрок все же окажется на «Стэмфорд Бридж» — об этом сообщают и Романо, и журналист The Telegraph Мэтт Лоу. Цена вопроса — все те же 115 миллионов фунтов, или примерно 133 миллионов евро.

Возможно, когда вы читаете этот текст, что-нибудь снова переигралось. Ну или более или менее окончательно подтвердилось. Но интереснее другое: чем же так хорош Кайседо, раз за него готовы платить такие деньги даже на нынешнем сумасшедшем рынке?

Тренер как ангел-хранитель

Будущий самый дорогой игрок в истории АПЛ родился в Санто-Доминго, четвертом по величине городе Эквадора. Кайседо был десятым ребенком в семье. Отец зарабатывал извозом, мать занималась стиркой одежды, чтобы заработать немного лишних денег. Семья не купалась в роскоши, но и сказать, что Кайседо вышел из совсем жуткой трущобной нищеты, тоже нельзя.

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Мойсес начинал играть в футбол вместе со своими братьями на пыльных полях, где воротами служили груды камней — они заменяли штанги. Условия были жесткими, так еще и старшие не делали никаких скидок на возраст.

«Именно там я научился играть жестко», — вспоминал позже Кайседо в одном из интервью.

Дальше — счастливый случай. Паренька, стучавшего мячом о кирпичную стену, заметил местный детский тренер Иван Гуэрра. «Было что-то особенное в том, как он наносил удары обеими ногами», — рассказывал он.

Именно Гуэрра стал ангелом-хранителем Кайседо. Он купил ему бутсы, оплачивал билет на автобус, чтобы тот мог добираться на тренировки, а порой, когда наступали совсем уж трудные времена, помогал семье Мойсеса. Иногда Гуэрра даже будил его рано утром, чтобы Кайседо не опоздал на автобус и поехал с командой, которая называлась «Барселона», на выездной матч в другой город.

Звезда АПЛ не забывает, откуда он родом. Вскоре после вылета Эквадора с ЧМ-2022, где «Эль Три» завершили борьбу на групповой стадии, Кайседо приехал в родной Санто-Доминго и сыграл в местном турнире, даже забив гол в финале. Он обеспечивает команду Герры всем необходимым, и она теперь даже называется в его честь.

Источник: AP 2023

Травма, которая могла похоронить карьеру

Взлет Кайседо был стремительным: в 13 лет он играл за сборную области, в 15 — присоединился к главной команде региона «Индепентьенте дель Валле». Таким же стремительным могло стать и падение. В 2017 году полузащитник получил серьезную травму, повредив крестообразные связки колена. Кайседо перенес несколько операций и в общей сложности пропустил 10 месяцев. В 16−17 лет — важнейшем возрасте — это запросто могло оборвать карьеру.

«Иногда я плакал. Никто об этом не знал. Я просто шел в свою комнату, запирался там и начинал плакать от расстройства и обиды. Это было очень трудное время, но я не терял веру», — вспоминал Кайседо.

Ему опять повезло. По эквадорским меркам «Индепентьенте» обладал отличной инфраструктурой благодаря инвестициям местного строительного магната Мичела Деллера, который владел клубом. Так у Кайседо были хорошие условия для восстановления, а когда он вернулся, для него разработали персональный режим тренировок и диету.

«В то время Мойсес выделялся своим атлетизмом. Он был очень вынослив, обладал силой, ловкостью и скоростью. При этом отлично читал игру и был вовлечен почти во все игровые моменты. Кайседо был очень агрессивен как с мячом, так и без мяча и передавал эту энергию другим», — рассказывал The Athletic Юрий Солано, работавший с ним в молодежных командах «Индепендьенте».

«Он мог перемещаться по полю без остановки и выигрывал все единоборства. Мы звали его Осьминогом», — вспоминал директор клубной академии Мигель Анхель Рамирес.

Уже по двум этим цитатам можно понять, чем так хорош Кайседо, только с поправкой на уровень лиги и сопротивления. При этом постепенно он прокачивал и свои атакующие навыки. Солано иногда ставил его в центр защиты, но в основном использовал как хавбека-разрушителя, который при этом контролирует начало атаки. То, что в Южной Америке называется № 5 (эталонный пример для олдов — Фернандо Редондо, современный вариант — Жоржиньо). Однако затем Кайседо постепенно освоил роль box-to-box полузащитника, ну или «восьмерки».

«При обороне у него было достаточно энергии, чтобы высоко прессинговать, заставляя соперника ошибаться. А в атаке он мог отдать последний пас или пробить сам. Плюс у Мойсеса было отличное умение и чутье вовремя врываться в штрафную в нужный момент», — говорил Рамирес.

Источник: AP 2023

Канте в качестве кумира

В конце 2020-го, когда Кайседо было 19, он дебютировал за сборную Эквадора, уже заработав репутацию лучшего игрока страны. Сейчас даже кажется немного удивительным, что гонку за него в свое время (январь 2021-го) выиграл именно «Брайтон», но, с другой стороны, зная, как «чайки» находят и прокачивают игроков (их скаутинг феноменален — назовем это «маниболл здорового человека»), ничего удивительного в этом нет.

При этом показательно, что даже такой талант, как Кайседо, не смог сразу заиграть в Англии. Первые семь месяцев он провел в молодежной команде «Брайтона», сыграв за основу всего раз — в Кубке лиги, а потом отправился в аренду в бельгийский «Беерсхот».

«Мойсес был определенно подавлен, когда приехал к нам. Он почти не играл последние несколько месяцев и потерял ритм. Но каждый раз, когда он касался мяча на тренировках, было видно, что это особенный игрок. У него удивительное сочетание навыков: Кайседо отбирал мяч, когда это было нужно. А владея мячом, он почти не терял его», — рассказывал тренировавший тогда «Беерсхот» Торренте.

В итоге через полгода, в январе 2022-го, «Брайтон» вернул Кайседо, и тот мгновенно закрепился в основе, заметно возмужав в Бельгии. Через год «Арсенал» предлагал за него 70 миллионов фунтов, а сейчас, спустя полтора года, Мойсес станет самым дорогим игроком АПЛ в истории.

Его называют преемником Нголо Канте, который уехал в Саудовскую Аравию. Кайседо в свое время восхищался французом, называя своим кумиром. «Он перемещается по всему полю, и мне это очень нравится. А еще он всегда спокоен и сосредоточен на собственной игре, а не на спорах», — говорил Мойсес, когда ему было 16.

Его партнером по центру полузащиты «Челси», если он все же туда перейдет, станет Энцо Фернандес — футболист, чей рекорд по сумме трансфера Кайседо перебьет. А несколько лет назад они играли друг против друга в финале молодежного Кубка Либертадорес (U-20) — «Индепендьенте» тогда сенсационно обыграл «Ривер Плейт». И связка Фернандеса и Кайседо может стать одной из самых многообещающих и доминирующих в АПЛ.

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