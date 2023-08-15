Текущие события
Футбол. Еврокубки
21:00
Динамо З
АЕК
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Галатасарай
Олимпия Л
00
Футбол. Еврокубки
21:00
Бачка-Топола
Брага
Футбол. Еврокубки
перерыв
Арис Л
Ракув
00
Футбол. Еврокубки
перерыв
Маккаби Хайфа
Слован Бр
20
Футбол. Еврокубки
перерыв
Спарта П
Копенгаген
01
Футбол. Еврокубки
перерыв
Мольде
Клаксвик
10
Футбол. Еврокубки
21:30
Серветт Ж
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
21:30
Штурм
ПСВ
Футбол. Еврокубки
22:00
Марсель
Панатинаикос
Все события
Фоторепортажи
22«Краснодар» обыграл «Динамо» в стартовом матче ЧР
21«Факел» погасил ЦСКА
20:24 (мск), источник: ТАСС

Неймар стал игроком футбольного клуба «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии

ТАСС, 15 августа. Бразильский нападающий Неймар перешел из французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Об этом сообщает пресс-служба «Аль-Хиляля».

ПСЖ
Наверх
Источник: AP 2023

14 августа портал Foot Mercato сообщил, что сумма трансфера составит около €100 млн. По данным СМИ, зарплата Неймара в клубе из Саудовской Аравии составит около €80 млн в год.

Неймару 31 год, в 2017 году он перешел в ПСЖ из испанской «Барселоны» за рекордные для мирового футбола €222 млн. В составе французской команды форвард провел 173 матча, в которых отметился 118 забитыми мячами и 77 голевыми передачами. Вместе с ПСЖ футболист стал пятикратным чемпионом Франции и четырехкратным обладателем суперкубка страны, трижды победил в Кубке Франции, дважды — в Кубке французской лиги.

В составе «Барселоны» футболист дважды выиграл чемпионат Испании, три раза — кубок страны, по разу — Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Первым клубом Неймара был бразильский «Сантос». В его составе футболист выиграл Кубок Бразилии и Кубок Либертадорес.

26 июля в «Аль-Хиляль» из петербургского «Зенита» перешел бразильский нападающий Малком, имеющий российское гражданство.

Самые дорогие футбольные трансферы этого лета
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В МОК заявили, что Сотникова не сдавала положительную допинг-пробу на Играх в Сочи
Хоккеист из США рассказал, как приняли Овечкина в "Вашингтон"
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь