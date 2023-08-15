Неймар стал игроком футбольного клуба «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии

14 августа портал Foot Mercato сообщил, что сумма трансфера составит около €100 млн. По данным СМИ, зарплата Неймара в клубе из Саудовской Аравии составит около €80 млн в год.

Неймару 31 год, в 2017 году он перешел в ПСЖ из испанской «Барселоны» за рекордные для мирового футбола €222 млн. В составе французской команды форвард провел 173 матча, в которых отметился 118 забитыми мячами и 77 голевыми передачами. Вместе с ПСЖ футболист стал пятикратным чемпионом Франции и четырехкратным обладателем суперкубка страны, трижды победил в Кубке Франции, дважды — в Кубке французской лиги.

В составе «Барселоны» футболист дважды выиграл чемпионат Испании, три раза — кубок страны, по разу — Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Первым клубом Неймара был бразильский «Сантос». В его составе футболист выиграл Кубок Бразилии и Кубок Либертадорес.

26 июля в «Аль-Хиляль» из петербургского «Зенита» перешел бразильский нападающий Малком, имеющий российское гражданство.