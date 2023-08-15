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23:16 (мск), источник: Sport24

Экс-защитник «Динамо» Гильермо Варела подрался с одноклубником по «Фламенго» на тренировке

Бывший защитник «Динамо» Гильермо Варела стал участником драки на тренировке «Фламенго».

Динамо
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Источник: РИА "Новости"

Как сообщает Globo, Варела попал под жесткий подкат от бразильца Жерсона. После словесной перепалки Варела попытался ударить одноклубника, но тот увернулся и ответил несколькими ударами, прежде чем партнеры по команде разрядили обстановку.

Футболистов в итоге помирил защитник Филипе Луис.

Следующий матч «Фламенго» проведет против «Гремио» в полуфинале Кубка Бразилии.

В составе «Динамо» Варела выступал в 2020—2023 годах и провел за московский клуб 42 матча в чемпионате России.

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