Экс-защитник «Динамо» Гильермо Варела подрался с одноклубником по «Фламенго» на тренировке
Бывший защитник «Динамо» Гильермо Варела стал участником драки на тренировке «Фламенго».
Динамо
Бывший защитник «Динамо» Гильермо Варела стал участником драки на тренировке «Фламенго».
Как сообщает Globo, Варела попал под жесткий подкат от бразильца Жерсона. После словесной перепалки Варела попытался ударить одноклубника, но тот увернулся и ответил несколькими ударами, прежде чем партнеры по команде разрядили обстановку.
Футболистов в итоге помирил защитник Филипе Луис.
Следующий матч «Фламенго» проведет против «Гремио» в полуфинале Кубка Бразилии.
В составе «Динамо» Варела выступал в 2020—2023 годах и провел за московский клуб 42 матча в чемпионате России.