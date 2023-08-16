Станимир Стойлов сделал заявление о работе в Казахстане

Источник: ФК "Астана"

— СМИ вас связывали с «Ордабасы». Можно сказать, что Станимир Стоилов в Казахстане может работать только с «Астаной»?

— «Астана» мой клуб, вы же знаете. Не надо даже связывать с другими командами. Мне нравятся все команды в Казахстане, но в шорт-листе у меня всегда была только «Астана».

— Правда, что Кайрат Боранбаев звал вас в «Кайрат»?

— Таких разговоров вообще не было.