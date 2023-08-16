Станимир Стойлов сделал заявление о работе в Казахстане
Бывший главный тренер «Астаны» и сборной Казахстана Станимир Стоилов заявил, что не собирается работать в других клубах КПЛ, кроме столичного, передает Meta-ratings.kz.
Бывший главный тренер «Астаны» и сборной Казахстана Станимир Стоилов заявил, что не собирается работать в других клубах КПЛ, кроме столичного, передает Meta-ratings.kz.
— СМИ вас связывали с «Ордабасы». Можно сказать, что Станимир Стоилов в Казахстане может работать только с «Астаной»?
— «Астана» мой клуб, вы же знаете. Не надо даже связывать с другими командами. Мне нравятся все команды в Казахстане, но в шорт-листе у меня всегда была только «Астана».
— Правда, что Кайрат Боранбаев звал вас в «Кайрат»?
— Таких разговоров вообще не было.
Напомним, болгарский специалист тренировал «Астану» в 2014—2018 годах. Под его руководством столичная команда четы раза становилась чемпионом страны, а также впервые в истории казахстанского футбола вышла в групповой этап Лиги чемпионов, два раза в групповой раунд Лиги Европы и в 1/16 финала турнира. После «Астаны» он около года работал в сборной Казахстана.