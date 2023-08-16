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16 августа, источник: Чемпионат.com

Стало известно, почему «Барселона» не смогла подписать Неймара

Спортивный директор «Барселоны» Деку рассказал, почему каталонский клуб не смог подписать бывшего нападающего «ПСЖ» Неймара этим летом. Напомним, вчера, 15 августа, «Аль-Хиляль» объявил о переходе 31-летнего бразильца.

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Источник: AP 2023

«Все знают, что в данный момент, с текущей экономической ситуацией в клубе провести подобную сделку, к сожалению, было невозможно. Нам было необходимо достичь взаимопонимания с “ПСЖ” или договориться с арабами, но этого не произошло. Эта ситуация должна была быть экономически целесообразной для нас, но никогда не было такого решения, при котором Неймар смог бы перейти в “Барселону” — прежде всего из-за экономической ситуации в клубе», — приводит слова Деку Mundo Deportivo.

Напомним, ранее саудовский «Аль-Хиляль» объявил о переходе Неймара, выложив видео с представлением бразильца в качестве нового игрока команды. По информации журналиста Фабрицио Романо, бразильский нападающий подписал двухлетний контракт с «Аль-Хилялем», по которому суммарно получит около € 300 млн.

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