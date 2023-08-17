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Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
19:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Дембеле взял в «ПСЖ» 10-й номер, принадлежавший Неймару

Новичок «ПСЖ», вингер Усман Дембеле в новом сезоне будет выступать под 10-м номером. Об этом сообщает пресс-служба парижского клуба.

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Источник: PSG.FR

Ранее 10-й номер принадлежал бразильцу Неймару, недавно перешедшему в саудовский «Аль-Хиляль». За время выступлений в «Барселоне» Дембеле играл под 7-м и 11-м номерами.

Помимо Неймара, в разное время под 10-м номером за «ПСЖ» выступали такие футболисты, как Роналдиньо, Хавьер Пасторе и Златан Ибрагимович.

Дембеле перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» за € 50 млн. Футболист подписал с парижанами пятилетний контракт. В сезоне-2022/2023 француз провёл за сине-гранатовых 34 матча во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и девятью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 60 млн.

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