Дембеле взял в «ПСЖ» 10-й номер, принадлежавший Неймару

Источник: PSG.FR

Ранее 10-й номер принадлежал бразильцу Неймару, недавно перешедшему в саудовский «Аль-Хиляль». За время выступлений в «Барселоне» Дембеле играл под 7-м и 11-м номерами.

Помимо Неймара, в разное время под 10-м номером за «ПСЖ» выступали такие футболисты, как Роналдиньо, Хавьер Пасторе и Златан Ибрагимович.